深圳失业金申领门槛提高 部分人遭追讨

（香港／华盛顿综合讯）中国经济重镇深圳市失业人口持续攀升之际，互联网流传消息指，该市失业金领取门槛提高，政府还向部分民众追讨已核发的失业金。

《南华早报》引述深圳市人力资源和社会保障局信息报道，该市今年第一季新增登记失业人数同比暴增40%、环比增15%，总劳动人口减少逾4万人。但这个数字不包括没有登记、或之前已登记过的失业人口。

失业人口上升意味着更多人有资格领取失业金。深圳人社局公开资料显示，去年领取失业金人数达21万1500人，比2022年的15万6700人增加35%。

但据美国之音星期二（7月16日）报道，近期中国互联网传出申领失业金的审核要求更趋严格，小红书、微博等社交媒体上甚至有网民反映被地方政府要求归还失业金，其中深圳个案占大部分。

报道称，深圳人社局从去年5月起几乎每天都会发布“失业补助金待遇撤销并追回决定书”公告，少则一天公告几人，多则一天公告数十人，追讨对象多数是在2020至2022年间领取失业金的人，常见理由包括挂靠空壳公司交社保或已重新就业。

微信公众号“越女事务所”去年12月在《失业金，变严了》一文中说，从2023年起，陆续有深圳民众收到社保局发出的短信，要求归还已发放的失业金，原因估计是失业保险基金账面结余掉得太快，不能再那么慷慨。

深圳人社局公开信息显示，2021年该市失业保险基金年底基金结余约102.49亿元（人民币，下同，18.91亿新元），2022年底结余仅剩21.29亿元，2023年不再公布结余，但收入略大于支出。