特朗普称台湾应向美国付军费 台行政院长：愿承担更多责任

（纽约／台北综合讯）美国前总统特朗普接受美国媒体采访时点名台湾应向美国支付军费，并指台湾夺走美国晶片业务，台积电股票星期三（7月17日）应声跌逾2%，台湾行政院院长卓荣泰则称，台海的和平稳定是台湾、美国共同的责任和目标，台湾愿意承担更多的责任。

据《彭博商业周刊》星期二（7月16日）报道，也是美共和党总统候选人的特朗普6月25日接受该刊专访时说，他很尊重台湾，但台湾夺走了美国100%的晶片业务，因此应该向美国支付军费。

特朗普是在答复“你会保卫台湾抵御中国（大陆的）攻击吗”的问题时作出上述答复。他还说：“我们（美国）和保险公司没什么不同。台湾什么都没给我们。”

特朗普也认为，台湾距离美国9500英里（1万5289公里），而距离中国大陆只有68英里，美国要保卫台湾有实际上的困难。

台湾外交部拒绝就特朗普的言论发表评论，只在一份简短的声明中说：“美国总统大选期间，对于候选人的说法，外交部没有评论。”

中时新闻网则引述台湾行政院院长卓荣泰星期三（7月17日）与媒体茶叙时说，台海跟印太地区的和平稳定，是台湾、美国共同的责任和目标，台湾已稳步加强军费开支，并愿意承担更多的责任，“这是在防卫我们自己、保障安全”。

据路透社报道，受特朗普言论影响，总部位于台湾的全球最大晶片制造商台积电的股价星期三下跌2.4%，跌幅超过台湾股市大盘的下跌1%。台积电将于星期四（7月18日）公布第二季度财报。

台积电是全球最大的晶片代工制造商，在先进晶片的生产领域具有支配地位，其晶片产品广泛用于人工智能（AI）应用、智能手机和战斗机等领域。

台积电正在海外建设新工厂，包括斥资650亿美元（871亿新元）在美国亚利桑那州建设三座工厂，但它表示大部分产能仍将留在台湾。分析人士认为，台海的任何冲突都将对世界经济造成破坏。