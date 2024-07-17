中国非在校青年失业率连续三个月下降

(北京综合讯）中国国家统计局最新数据显示，6月份全国非在校16岁至24岁青年失业率为13.2%，较5月下降一个百分点，为连续三个月下降。

根据中国国家统计局星期三（7月17日）所发布的分年龄组失业率数据，6月全国不包含在校生的16岁至24岁劳动力失业率为13.2%，不包含在校生的25岁至29岁劳动力失业率为6.4%，不包含在校生的30岁至59岁劳动力失业率为4%。

这是非在校16岁至24岁青年失业率连续第三个月下降，也是中国统计局今年1月开始公布这一数据以来最低，但仍明显高于其他年龄组失业率和总体失业率。

去年6月，16至24岁青年失业率上升至21.3%后，统计局一度停止发布该数据。统计局将在校生排除在失业率数据外，并将25至59岁年龄组分为两组后，1月重新开始公布青年失业率数据。

中国经济复苏不及预期，但大学应届毕业生将达1179万，有预测称下半年青年就业压力会更大。

据财新网报道，中国第三方社会调查机构麦可思研究院发布的2024年版就业蓝皮书称，中国大学生就业仍有较大压力，但因为中国对新能源、新能源汽车、半导体、机器人等科技行业的鼓励，工科毕业生就业率和收入更高。

蓝皮书显示，2023届大学毕业生就业率86.4%、平均月收入6050元（人民币，下同，1117.2新元 ），高职毕业生就业率88.9%、平均月收入4683元，尽管都高于同期城镇居民月均可支配收入4318元，但年增速仅为1%、2%。工科生更受市场欢迎，能源动力类、电气类专业就业率都在95%以上，电子信息类科系起薪达6802元。