在野党团推动立法院解除赴陆禁团令 民进党团指决议抵触宪法因而无效

（台北综合讯）台湾立法院星期二通过解除限制民众组团赴中国大陆观光的决议，台湾政府大陆委员会表示尊重，但称将视台海两岸互动情况滚动检讨现行政策。

综合《联合报》和《台湾时报》报道，今年2月台湾交通部观光署发布赴陆禁团令，禁止民众组团赴大陆旅游，原定今年6月起暂停出团，后续放宽6月后已成团的旅客仍可出团，但旅游业者不得招揽新旅客。

在野的国民党（蓝）及民众党（白）立法院党团星期二（7月16日）共提修正动议，要求“在维护安全、增进两岸和平稳定发展，解除人民组团赴大陆观光之限制，并优先开放大陆观光客循小三通赴金（门）马（祖）澎（湖）等三离岛县旅游观光”。民进党立法院党团表示反对，但不敌蓝白两党人数优势，此案顺利通过。

台湾陆委会星期二书面回应称，对立法院决议予以尊重，但强调政府仍将视两岸互动情况滚动检讨现行政策，并呼吁大陆方面相向而行，推动两岸双向对等健康有序观光交流。

陆委会续指，恢复两岸观光交流的障碍在陆方，北京自2019年8月起停止大陆赴台个人游，尽管今年4月以附条件方式恢复福建居民赴台团队旅游，但迄今无一团来台。

民进党团总召集人柯建铭星期三（17日）则对媒体引述台大法官释字第419号称：“立法院决议抵触宪法，是无效”。