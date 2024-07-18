陈婧：楼市没有天气热

5月底上海放宽楼市限购政策初期，小区里的房产中介所久违地门庭若市。某天路过，房屋中介正劝说一名有意卖房的业主尽早挂牌，“趁现在市场回暖赶紧脱手，一个月后热度就又降了。”

果然，进入7月后上海二手房交易量直线滑落。官方数据显示，7月前两周，二手房网签成交量9305套，比6月同期减少17％，没有一天网签成交量超过1000套。

中国媒体报道引述房屋中介说法称，7月成交量下滑，一方面是6月集中释放了大量需求；另一方面是近来天气太热，不是暴雨就是暴晒，影响部分购房者看房热情。

但评论区的网民毫不客气地指出：“哪年7月天气不热？以前房价看涨时，下冰雹都要去看房。”

在一年多的“挤牙膏”式放宽楼市调控后，中国官方终于在今年5月17日打出取消房贷利率下限、下调房贷首付比率等重磅政策组合拳，四个一线城市随后相继放松限购措施，提振持续低迷的房地产市场。

中国国家统计局星期一（7月15日）发布的数据显示，“517新政”作用下，6月房地产销售面积同比下降14.5％，虽然仍处于历史低位，但降幅较5月收窄6.2个百分点。

不过，同时公布的价格数据显示，70个城市新建商品房价格在6月同比下跌4.9%，不仅连续12个月下跌，也创下九年来最大单月跌幅。二手房价格同比下跌7.9%，跌幅同样较去年扩大。

和5月相比，70城新房价格在6月下跌0.7%，二手房价格下跌0.9％，这表明房地产开发商大多“以价换量”，旨在回笼现金。

尽管多数城市已全面取消限购，但房企迫切“降价去库存”叠加买家“买涨不买跌”的观望心态，令分析师担心近期的销售改善好景不长，下半年房价将持续下跌，继续拖累房地产投资和建设，抑制居民消费信心，进一步冲击地方政府财政收入。

今时今日，关于中国楼市的分析报告里已经很少再见到“回暖”“反弹”等词，取而代之的是“筑底”和“企稳”。楼市到底什么时候触底？官方还有什么招数救市？在疲弱楼市拖累第二季经济增长步伐的当下，这两个老生常谈的问题，依然是横亘在中国经济复苏之路上的挑战。

办法当然还是有的。“国家队”还没有大张旗鼓地收购存量房屋，四个一线城市也尚未完全放开限购，如果决策层在这两个方面同时发力，有望同时解决供需两端的痛点。当然，这么做的代价也显而易见。

中国央行5月宣布为支持地方收购存量住房，设立3000亿元（人民币，下同，554亿新元）保障性住房再贷款。但市场预估，这笔金额只能消化不到1％的待售房屋。

彭博经济学家估算，如果中国央行比照全球金融危机期间的力度大印钞票，将资产负债表扩大约24万亿元，就可消化约70％存量住房。若向2009年欧债危机后的欧洲央行看齐，将扩张规模定在13万亿元，也能解决40％的存量房屋。

但这种规模的量化宽松，代价是人民币贬值压力增大、通胀水平快速上升，更将加重国有企业和地方政府本就沉重的债务负担。

在保障性住房再贷款推出之前，中国央行已于去年2月设立1000亿元租赁住房再贷款，支持八个城市试点收购存量住房。财新网数据显示，截至今年第二季末，央行累计审核发放再贷款资金仅略超120亿元，可见官方走得小心翼翼。

另一方面，为一线城市购房全面松绑，固然可以让成交量快速回升；但由此产生的人口和财富虹吸效应，可能对周边的二三线城市带来更大冲击。

多数经济师将房地产视为下半年经济的最大风险因素。国际货币基金组织（IMF）本周将中国经济增长预测上调至5％，同时也警告房地产等领域依然疲软。

各路媒体消息显示，星期四（18日）闭幕的中共二十届三中全会，预计不会宣布具体救市措施。市场转而将目光投向本月底的政治局会议，寄望官方出台新一轮房地产宽松政策。

但从当前趋势看来，高层会议尽管已经把房地产问题提高到事关“经济运行和金融稳定大局”的高度，也明确提出“去库存”目标，但行动上依然极力避免“大水漫灌”。

从积极的角度看，这展现了官方希望借机摆脱经济对房地产依赖的定力；但随之而来的风险，就是中国经济陷入预期不振、信心低迷的通缩恶性循环。随着楼市持续走低，要在提振市场情绪的迫切和避免政策超调的谨慎间取得平衡，会变得越来越困难。

7、8月暑假期间多数家庭外出旅游，本就是楼市成交淡季；要说买气不振是因为天气太热，也没有大错。但若此时不逆势助推一把，随着现有政策效应减退，“金九银十”再等不到回暖，中国楼市恐怕又要在寒冬中走过一年。