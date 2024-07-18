中共三中全会落幕　台陆委会研判将宣示左倾政策

中共二十届三中全会星期四（7月18日）闭幕，台湾官方与学界都对中国大陆的经济改革动向持保留态度。台湾政府的大陆委员会（简称陆委会）更研判，中共在三中全会后将宣示“重分配”等具有社会主义特色“左倾政策”，以因应各项难题。

本届中共三中全会于7月15日至18日在北京召开，会议主轴在于审议《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》。

在中共三中全会闭幕前，外界能得知的具体消息相当有限。因此，台湾国策研究院举办座谈会，邀请专家学者对中国大陆接下来可能的经济改革动向进行分析。

台湾国策研究院7月18日举办“ 中共二十届三中全会与惩戒台独新规”座谈会。 左起为台湾淡江大学外交与国际关系学系助理教授洪耀南、 亚太和平研究基金会执行长董立文、国策院副院长郭育仁、 国策院院长田弘茂、台湾政府大陆委员会主任委员邱垂正、 台湾大学政治学系名誉教授明居正、 淡江大学两岸关系研究中心主任张五岳、 台湾师范大学东亚学系教授范世平、 中华经济研究院代理院长王健全。（缪宗翰摄）

陆委会主任委员邱垂正出席座谈会开幕致词时就说，今年下半年美中双方都有重要的政治议程正在进行，分别是11月7号举行的美国总统大选，以及中共这几天进行的二十届三中全会。

他强调，两者对于未来美中战略格局、印太地区的安全形势以及两岸关系的发展都深具重要性。

对于中共会否在三中全会推出新的经济社会政策以及相关的政策，邱垂正说，依照目前公开资料显示，这次全会聚焦研究全面深化改革、推进中国式的现代化等议题。

他表示：“我们（台湾政府）研判，中共当局可能将会宣示重分配、强管制、计划经济、社会主义公有制等具有社会主义特色的左倾政策，进一步推动财税改革，落实共同富裕，以因应当前经济不振，外资撤离与人口老化的治理难题。”

同样出席座谈会的台湾淡江大学两岸关系研究中心主任张五岳则指出，历届中共三中全会都是谈关于经济体制改革；但今年的三中全会可说是自1978年改革开放以来，首次扬弃以“经济建设”为中心，改以“安全建设”为中心，来推动改革开放，并将“全面深化改革与推进中国式现代化”相结合。

他说，换言之，这次三中全会更重视中长期有没有效果，特别是能否为2035年的中国式现代化来做一些推进的作用。而外界关切这次三中全会对于当前的大陆经济能不能起强心针作用、让外资跟老百姓快速的恢复信心，“如果从这个角度来看的话，看起来似乎机率并不高”。

台湾淡江大学两岸关系研究中心主任张五岳7月18日指出， 这次中共三中全会是自1978 年改革开放以来，第一次扬弃以“经济建设”为中心，改以“ 安全建设”为中心，推动改革开放。（缪宗翰摄）

另一方面，根据过去40多年的惯例，本届三中全会原本预期在党代会次年召开，即2023年秋季。但这次三中全会正式登场，整整晚了将近一年。

张五岳则说，历次三中全会在经过政治局决定开会之后，到实际召开，最多间隔一个月；但这次则是4月就决定7月召开，花了三个月的准备时间，非常长， “延后召开三中全会，以及长时间的准备，可看出（北京）对这个问题的重视，以及这个问题难度挑战大概也是不小的”。