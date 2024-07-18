香港记者协会新任主席被《华尔街日报》解雇

（香港综合讯）新任香港记者协会主席郑嘉如称，因拒绝雇主《华尔街日报》要求其退出记协选举而被辞退。这是该报将亚洲总部从香港迁走后，再次在港掀起风波。

郑嘉如星期三（7月17日）在社交媒体平台X（原推特）发表声明，称《华尔街日报》以“架构重组”为由将她的职位裁撤。但郑嘉如认为，真正的原因是报社曾施压要她不要参选香港记协主席，并辞任理事一职，被她拒绝了。

香港记协今年6月底举行周年会员大会上，郑嘉如当选新一任主席，并于7月1日履新。

据端传媒报道，《华尔街日报》出版商道琼斯公司的发言人确认在星期三作出“人事变动”，但拒绝对具体个人发表评论。

据香港记协网站星期三公布的新闻稿，郑嘉如正寻求法律意见，对《华尔街日报》有可能违反香港《基本法》及《雇佣条例》有关保障员工参与工会及免于受到阻吓及解雇的权利，考虑作出申诉。

香港记协认为，《华尔街日报》编辑室5月曾撰文对香港新闻自由恶化表达忧虑，却施压员工不要参选提倡新闻自由及保护业界的工会主席一职，这一决定加剧香港新闻自由恶化。

今年5月，《华尔街日报》宣布将亚洲总部从香港迁至新加坡，多名驻港记者和编辑被裁，但郑嘉如当时未受影响。

香港记协近年来饱受特区政府批评。香港保安局局长邓炳强今年6月称，记协是无认受性（正当性）的组织，在2019年反修例风波时“与黑暴分子同一阵线”， 没有公信力和代表性。

香港记协网站信息称，该协会是香港历史最悠久的记者组织，致力维护新闻自由及新闻操守。