中共三中全会公报仍以同志称呼秦刚 分析：不大可能追究司法责任

中共二十届三中全会公报宣布免去中国前国务委员兼外长秦刚的中共中央委员职务，但仍称秦刚为同志，这意味着秦刚主要接受中共党纪和行政处分，不大可能被追究司法责任。

三中全会星期四（7月18日）闭幕后发布的公报称，“全会决定，接受秦刚同志辞职申请，免去秦刚同志中央委员会委员职务”。

公报同时宣布，全会审议并通过了中共中央军事委员会关于原国务委员兼防长李尚福、火箭军原司令员李玉超、火箭军原参谋长孙金明严重违纪违法问题的审查报告，确认中央政治局之前给予李尚福、李玉超、孙金明开除党籍的处分。

李尚福、李玉超是二十届中央委员，孙金明则是二十届中央候补委员，他们被开除中共党籍，自动失去了中央委员或中央候补委员的职务。加上秦刚被免去中央委员，这次三中全会共处分了三名中央委员、一名中央候补委员，这样的情况在近些年的中共中央全会中比较少见。

不过，今年5月因涉嫌严重违纪违法而落马的农业农村部原党组书记、部长唐仁健此次并未被免去中央委员职务，相信是因为调查还在进行中。

递补三中央委员 丁兴农被“跳过”

按照中共党章规定，三中全会决定递补中央候补委员丁向群、于立军、于吉红为中央委员，以填补秦刚等三人空出的中央委员名额。

上述三人在二十届中央候补委员中排名第一、第三、第四；此前在中央候补委员中排名第二的丁兴农，未被递补为中央委员。丁兴农是解放军中将，公开资料显示，他担任过原总装备部政治部主任、战略支援部队政治工作部主任等职务。

三中全会通过对秦刚、李尚福、李玉超、孙金明的查处决定，意味着去年6月以来受到舆论广泛关注的秦刚、李尚福、前国防部长魏凤和以及火箭军领导层等高级将领腐败案，基本告一段落。

今年58岁的秦刚2022年底出任中国外长，去年3月升任国务委员，成为当时最年轻的党和国家领导人。但仅仅三个多月后，秦刚就从公共视线中消失，外界盛传他与香港某电视台主持人有婚外情并生子。去年7月，官方宣布中共政治局委员王毅复任外长，秦刚由此成为1949年中共建国以来任期最短的外长。

李尚福曾任中央军委装备发展部部长，去年3月升任国务委员、国防部长，去年8月因涉嫌严重违纪违法被中央军委纪检部门立案审查，10月被免去领导职务。今年6月，中共政治局会议决定开除李尚福及其前任魏凤和的党籍，并将两人涉嫌犯罪问题移送军事检察机关审查起诉，意味着两人将难逃牢狱之灾。

李玉超长期在火箭军服役，曾任导弹旅旅长、火箭军第55基地司令员、火箭军参谋长，2022年出任火箭军司令员并晋升上将军衔，去年在火箭军领导层“窝案”中落马。

孙金明曾任火箭军导弹旅旅长、火箭军69基地司令员，2022年3月升任火箭军参谋长，中将军衔。

另据2024年第一号《全国人大常委会公报》，去年12月下旬被宣布罢免全国人大代表职务的九名军方高级将领全都涉嫌严重违纪违法。

这九人包括连续两任火箭军司令员周亚宁、李玉超，空军原司令员丁来杭，火箭军原副司令员李传广，中央军委联合参谋部原副参谋长张振中等。

去年中以来，有据可查的解放军落马将领已达10多人，包括五名上将、五名中将、三名少将，创下中国军队反腐败的新纪录。