港消委会就农夫山泉测试样本归类出现落差致歉

香港消费者委员会日前点名中国大陆著名瓶装水品牌农夫山泉的饮用天然水溴酸盐含量达欧盟上限，遭该公司发律师函与要求道歉，港消委会随后称有关产品可安全饮用，又就是次测试样本归类有误致歉。事件引起陆港两地网民对大陆企业行为有无“霸凌”的热议。

此次风波，源于香港消委会星期一（7月15日）发表的市面30款瓶装水样本测试报告，其中分为蒸馏水及纯净水，和天然矿泉水两大类，而农夫山泉的样本被列入天然矿泉水类，并验出每公升3微克的潜在致癌化学物质溴酸盐（Bromate），达欧盟标准上限。

当记者在发布会上问这是否反映该款瓶装水安全问题时，消委会总干事黄凤娴回应说，农夫山泉样本各项检测结果“未超标”，仍可安全饮用，但称有关测试结果对商家再不断改善产品“是一个很好的参考”。

农夫山泉翌日（7月16日）向香港消委会发律师信，批评测试报告作出不客观评价，并委派律师到消委会要求澄清和道歉。事件随即冲上中国大陆网络热搜榜。

时隔数天，香港消委会星期四（7月18日）发表声明，指与农夫山泉代表会面后，了解到有关产品非“天然矿泉水”，而是“饮用天然水”，经过重新评分后，样本检出每公升含3微克溴酸盐，属“饮用水”准则值范围内，可以安全饮用。消委会对是次测试样本归类出现落差引起误会“表示抱歉”。

这场风波在陆港两地网络引起极大争议。不少大陆网民留言支持农夫山泉，称“不要拿最高标准评判，我们有我们的标准”。许多香港网民则直斥农夫山泉行为“霸凌”。

香港选委界立法会议员江玉欢表示尊重香港消委会的决定，相信该会是了解更多资料及背景后修正立场，做法恰当。

香港理工大学香港专上学院讲师陈伟强接受《联合早报》访问时则指出，香港消委会将瓶装水分为两类，一类是“蒸馏水及纯净水”，另一类是“天然矿泉水”，农夫山泉被归类为后者。但农夫山泉引用中国大陆的标准，指自己的产品是天然水/天然泉水，不应以矿泉水标准评价。由于双方的定义有分歧，得出的结论自然不同，很难说谁对谁错。

陈伟强认为，香港消委会在事件中未必有错，不过最终选择道歉，的确予人“跪低”之感，而农夫山泉的行为则难免予人财大气粗的感觉。

他说，消委会是香港的法定机构，多年来一直发表不同产品检测报告，促使业界改善品质，甚具社会公信力。消委会日后应该继续发挥监察企业的角色，但要做足充分准备。