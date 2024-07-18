（北京/洛桑综合讯）巴黎奥运会下周即将开赛，中美舆论围绕中国游泳队兴奋剂风波隔空交锋。中国舆论称中国选手接受兴奋剂检测最为严格，美国舆论关注巴黎奥运会可能蒙上兴奋剂阴影。

中国国家游泳队营养师于良星期四（7月18日）在微博发文称，中国游泳队抵达法国的10天里，31名运动员除了训练、倒时差，还累计被国际兴奋剂检测机构（ITA）查了接近200人次，平均每天接近20人次，每人平均被查五至七次。

于良还写道：“这几天下来我和几个检察官也都混熟了，其中一个和我说，你们查的确实太多了，不过我们也没办法，都是上面给我们的检查计划，我不敢想象中国运动员和你们工作人员的配合度这么好。如果换做其他队伍，你知道我说的是谁（美国队），他们早就嚷嚷受不了，然后到处投诉了。”

《纽约时报》今年4月披露，23名中国游泳运动员在上届东京奥运会前几个月药检呈阳性，但仍获准参加奥运会，并赢得了三枚金牌。

中国称检测阳性是由于选手居住酒店里的食品污染造成。世界反兴奋剂机构（WADA）调查后，采纳了这一结果，并指相关报道具有“误导性和潜在诽谤性”。

但部分专业人士与舆论仍持怀疑态度。美国泳坛名将菲尔普斯6月下旬在美国听证会上称，不再相信WADA能够作为全球监管机构来阻止作弊者参与体育赛事。

世界游泳联合会本月初证实，美国政府开始对这一事件展开刑事调查。美国之音星期天报道，涉事的23名中国选手中有11人将参加巴黎奥运会，担忧此举会让奥运会蒙上兴奋剂阴影。

瑞士独立检察官科迪尔（Eric Cottier）上周发布独立审查报告，认为WADA处理中国游泳选手食品污染致阳性事件“无偏颇”。WADA主席班卡此前称，该机构遭受的指责主要源于地缘政治的紧张。

据路透社报道，国际奥委会前委员、WADA创始主席庞德星期二（16日）受访时称，如果美国在对这一事件调查中有越界行为的话，可能会面临失去奥运会举办权的风险。庞德预计，国际奥委会有可能会推迟确认美国盐湖城作为2034年冬奥会主办城市。

新华社星期二报道，根据世界泳联公布的2023年兴奋剂检查数据，中国游泳队三名顶尖选手覃海洋、张雨霏和李冰洁接受的兴奋剂检查最频繁，一人的检查次数相当于四到五名外国奥运冠军的总和。