美国前国安顾问建议台湾将国防开支提升到GDP 5%

美国前总统特朗普点名台湾应向美国支付保护费后，特朗普政府时期的前国安顾问奥布莱恩说，面对中国大陆的潜在侵犯，台湾需要考虑将国防开支提升到至少本地生产总值（ GDP）的5%，以跟上大陆的发展步伐。

美国国务院发言人米勒（Matthew Miller）7月17日在例行记者会上回应特朗上述说法时强调，台湾一直是自费加强自我防卫，从美国购买数十亿美元的军事装备的采购，不仅对区域安全很重要，对美国经济也很重要，美国不是在做慈善。

同时是美国共和党总统候选人特朗普6月25日接受《彭博商业周刊》采访时认为，要保卫9500英里（1万5289公里）以外的台湾有实际的困难。他并称台湾夺走了美国100%的晶片业务，故台湾应向美国支付保护费。

台湾官方对特朗普的说法低调以对。外交部北美司副司长焦国佑星期四（7月18日）回应说，外交部一贯立场不评论美国大选候选人发言，并强调台湾一直通过向美军购来加强自我防卫的能力。

行政院发言人陈世凯对欧布莱恩建议台湾将国防预算增加到GDP的5%回应说，未来会依照具体的国防需求，提出务实规划，持续强化国防的力量，加强与民主国家的合作，持续站在民主联盟的一方，共同维护区域和平稳定。

大陆委员会主任委员邱垂正受访表示，对于台湾自己的安全，本来就要多承担一点；但他也提及在两岸关系方面，也会尽最大的努力堆叠善意。

但在野的国民党主席朱立伦表示，台湾要自立自强，执政的民进党完全依赖美国是绝对错误的政策，国民党的策略是亲美和中。

另一位在野领袖、民众党主席柯文哲被询及此事时，先是纳闷应该是谁要付给谁；随后直言说，台湾守在第一岛链，“帮他（美国把中国）挡在这里，还要我们付给他？ ”

除了特朗普指称台湾夺走了美国100%的晶片业务，拜登政府拟祭出更严格中国大陆晶片禁令，造成美股大跌，台积电美国存托凭证（ADR）同步重挫近8%。

台积电星期四开盘，股价直接破千元（新台币，下同，约43.9新元），最低来到986元，最后收在1005元，两日市值缩水近500亿美元。台股也因此大跌近 600 点，尾盘跌幅缩小，下跌 371.35 点。

台积电星期四召开法说会，董事长魏哲家表示，台积电海外布局计划不会因此改变。

魏哲家在回答法人有关地缘政治风险时说，台积电在美国亚利桑那州、日本熊本建厂，未来可能在欧洲德国扩厂，“我们的策略未变”。