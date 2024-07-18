三中全会未宣布经济刺激措施 学者：不会提供短期强心针

中国第二季经济增长不及预期之际，中共二十届三中全会强调“坚定不移实现全年经济社会发展目标”，但并未宣布提振经济的具体措施。

受访学者认为，三中全会聚焦长期大政方针，不应期待它化解当前经济的燃眉之急，或是为市场提供短期强心剂。

星期四（7月18日）出炉的三中全会公报指出，全会分析了当前形势和任务，“强调坚定不移实现全年经济社会发展目标”，要按照中共中央关于经济工作的决策部署，落实好宏观政策，积极扩大国内需求，因地制宜发展新质生产力，加快培育外贸新动能等。

全会也指出，要统筹好发展和安全，落实好防范化解房地产、地方政府债务、中小金融机构等重点领域风险的各项举措。此外，还要加强舆论引导，有效防范化解意识形态风险；有效应对外部风险挑战，引领全球治理，主动塑造有利外部环境。

台湾开南大学人文社会学院院长张执中接受《联合早报》访问时指出，官方在中国经济增长步伐放缓时强调“坚定不移”实现全年目标，而非过去常用的“努力实现”，“看上去像是要地方一把手立投名状，让他们下决心保住经济增长指标”。

中国国家统计局星期一（7月15日）公布的数据显示，中国第二季经济增速放缓至4.7%，不仅低于市场预期，也是五个季度来最差表现。

尽管官方持续出台促消费和稳楼市措施，但6月社会消费品零售总额增速依然降至一年半来最低，同期新房价格更录得九年来最大跌幅，凸显需求端复苏乏力。

第二季经济数据出炉后，外界对中国出台刺激措施、进行更广泛改革的呼声更高。分析认为，若要确保5％左右的全年增长目标，决策层须加码提振内需，带领中国经济走出通货紧缩阴影。

三中全会公报提出将深化财税体制和金融体制改革、因地制宜发展新质生产力，并促进各种所有制经济优势互补共同发展，但没有宣布具体措施。市场预计，官方将在本月底的中共政治局会议后出台更有针对性的政策。

中国经济学者、辽宁大学特聘研究员陈波受访时分析，三中全会以长期的大政方针表述为主，不应期待它会发出关于短期性政策的明确信号，或是为亟待解决的当前经济问题开出针对性处方。

陈波举例说，全会强调改革开放的重要性，有助于提升对于中国整体发展方向的信心，“但这是一种潜移默化的信心，而非短期的强心剂”。

张执中指出，公报中对中共二中全会以来的政治局工作给予“充分肯定”，但官方论述是否能得到市场回应，值得进一步关注。

他认为，公报中提到完善高水平对外开放机制，积极扩大国内需求，但外资对中国信心是否会因此恢复，国内消费者是否因为这样的论述更有信心，还有待观察。