中共三中全会部署深化改革 学者：公报无意料之外表述是好事

中共二十届三中全会对进一步全面深化改革做出部署，强调要在中国构建高水平社会主义市场经济体制，更好发挥市场机制作用，实现资源配置效率最优化等，以推进中国式现代化。全会也提出，在2029年完成本届三中全会提出的改革任务。

为期四天的三中全会星期四（7月18日）闭幕。根据新华社发布的全会公报，全会听取和讨论了中共总书记习近平受中央政治局委托所做的工作报告，审议通过《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》。

根据公报内容，进一步全面深化改革的总目标是继续完善和发展中国特色社会主义制度，推进国家治理体系和治理能力现代化；到2035年，全面建成“高水平社会主义市场经济体制”。全会也提出到2029年中共建国80周年时的阶段性目标，即完成《决定》中提出的改革任务。

中国经济学者、辽宁大学特聘研究员陈波接受《联合早报》采访时说，公报本身中规中矩，没有意料之外的表述，但这实际上是好事，因为没有出现部分观察者所担心的“向左转”问题，而是坚持过去40多年来成功发展的大政方针。

台湾开南大学人文社会学院院长张执中则指出，除2029年改革任务进程，公报内容均在其他会议上提过，与外界预期的没有太大落差。

长约5000字的全会公报没有具体阐述2029年要完成的改革任务，但列出改革框架，同时强调中共的领导是进一步全面深化改革的根本保证。

改革框架重点包括，提出高水平社会主义市场经济体制是中国式现代化的重要保障，必须更好发挥市场机制作用，实现资源配置效率最优化，既“放得活”又“管得住”；要毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。

对比2013年十八届三中全会定调“市场在资源配置中起决定性作用”，新加坡国立大学东亚研究所客座教授郝福满（Bert Hofman）认为，本届三中全会公报的提法“力度较弱”。

张执中则分析称，在“管得住”之下，“放得活”将受限，能否真正释放生产力，同时解决中国经济面临的楼市、金融和债务风险有待观察。

对于外界关注的财税与金融改革，全会提出须完善宏观调控制度体系，统筹推进财税、金融等重点领域改革。面对外商对华直接投资持续下滑，全会提出“开放是中国式现代化的鲜明标识，必须坚持对外开放基本国策”，旨在提振外商信心。

全会也提出，高质量发展是中国全面建设社会主义现代化国家的首要任务，必须以新发展理念引领改革；要健全因地制宜发展新质生产力体制机制。

中国大力倡导新质生产力，旨在通过创新驱动实现高质量发展，同时破解在核心技术被美国“卡脖子”问题。

在科技创新上，公报提出的具体做法包括，健全新型举国体制，提升国家创新体系整体效能；深化教育综合改革和科技体制改革等。

解放军腐败频传，公报提出国防和军队现代化是中国式现代化重要组成部分，必须坚持中共对军队的绝对领导，深入实施改革强军战略；完善军队领导管理体制机制，深化联合作战体系改革和跨军地改革。

本届三中全会有199名中央委员和165名候补中央委员出席。中国央视新闻联播星期四晚间以头条新闻播出全会公报内容，并配上习近平在全体会议和分组讨论中的讲话画面。

按惯例，在三中全会公报发布后一段时间，新华社将发出全会审议通过的《决定》，预料《决定》将列出要在2029年完成的具体改革任务。