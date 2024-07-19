学者：亚细安将从中美大国竞争中受益 但须警惕战略外溢效应

中美竞争在美国总统大选后的演变会如何影响东南亚地区备受关注。上海复旦大学美国研究中心副主任宋国友认为，无论谁问鼎白宫，美国将继续在关税、技术封锁等领域向中国施压；亚细安将从大国竞争中受益，但须警惕战略外溢效应。

宋国友星期四（7月18日）下午在深圳一场研讨会上发表演讲时指出，中美竞争已成为当今时代的主旋律，并将在很长一段时间主导两国关系。

宋国友认为，中美竞争的核心在于经济，尽管中国经济增速放缓，但其经济总量在2021年已达到美国的四分之三，这一经济实力让美国感到不安，并采取了一系列措施加以遏制。

宋国友研判，美国接下来将对中国经济采取的竞争策略，包括提高关税、高科技领域对华实施技术封锁、加强对中国高质量盟友体系打击，以及大规模调整产业政策。

目前在多项民调领先的美国前总统、共和党候选人特朗普曾表示，如果当选将把对中国关税从25%提高到60%。寻求连任的现任总统拜登今年5月也宣布，对从中国进口电动汽车等商品增加关税。

宋国友指出，关税大幅上调将对中国经济产生巨大冲击。“无论是作为一种博弈手段，还是实施的政策，这都值得中国高度警惕。”

过去几年，美国为拖慢中国科技发展的速度，对中国实施出口管制和技术封锁。宋国友认为，美国这方面的打压将持续，而封锁战略将由“小院高墙 ”变为“大院矮墙”，范围和力度不断扩大和加强。

特朗普在第一任期内将自己定位为反建制派，反对全球主义理念。拜登上任后在外交政策上进行修正，通过与盟友合作，形成了对华共同战略。

宋国友认为，偏重单边外交的特朗普上台后，可能会调整与盟友的合作方式，让交易型策略重新主导外交政策。

但他强调，尽管特朗普具有反建制特征，但美国精英对中国竞争的策略已经深受建制派影响，因此美国拉拢盟友的方式不会发生重大改变。

他说：“我们担心，美国几任总统的轮替不是一种左右互斥，翻烧饼型的对华战略，而是左右共荣互荣，相互借鉴学习升级版的对华战略。”

中美在东南亚地区的争夺，近年来日益激烈。宋国友认为，两国竞争不会直接影响中国与亚细安的关系；亚细安可以从中渔翁得利，在加强与中国贸易的同时，也与美国开展更高层次的经贸合作。

出席同场论坛的云南大学国际关系研究院院长卢光盛认为，如果特朗普当选，高关税政策可能会导致中美经贸关系剥离，从而加速中国与亚细安在产业和供应链上的合作。

不过，宋国友提醒，亚细安需警惕美国对华战略的外溢效应。比如，美国目前正考虑对墨西哥电动汽车加税和提高劳动力成本，填补其所谓的中国战略漏洞。墨西哥是不少中国车企为开拓点北美市场而增设的制造点。

他说：“这些施压已经有了一些效果……不难排除美国对墨西哥的协调打压，假以时日通过印太经济框架（IPEF）等机制到东盟（亚细安）来。”

广州暨南大学国际关系学院、华侨华人研究院院长张振江，在同场会议发言时则认为，中国与亚细安的关系应超越大国竞争的框架，并指两地从历史和现实角度，都有独特的逻辑和发展路径。

这场名为“大国竞争下的中国—东盟合作”学术论坛，是由深圳大学和中国亚洲太平洋学会东盟分会联合主办。新成立的中国亚洲太平洋学会学会东盟分会在活动上举行揭牌仪式。