接班五个月后 传娃哈哈集团总经理宗馥莉辞职

（上海／北京综合讯） 中国食品饮料龙头企业娃哈哈集团，据传出现内部管理权风波，创办人宗庆后之女宗馥莉接班五个月后，因经营管理遭质疑而提出辞职。

综合澎湃新闻与界面新闻报道，一封落款为宗馥莉的《致娃哈哈集团全体员工的函》，星期四（7月18日）在社交媒体上传播。宗馥莉在信中宣布辞去娃哈哈集团副董事长、总经理职务，不再参与经营管理。

这封函件落款为7月15日，当中称近期杭州上城区政府、杭州娃哈哈集团有限公司部分股东，质疑她自董事长宗庆后离世后对娃哈哈集团经营管理的合理性，使她无法继续履行管理职责。

有接近娃哈哈集团的知情人士称，宗馥莉提出辞职的情况属实。但事发突然，公司高管此前不知情，目前公司股东、管理层正进一步协商处理。

宗庆后今年2月去世，现年42岁的宗馥莉正式掌舵娃哈哈。红星新闻引述一名在娃哈哈工作多年的老员工称，宗馥莉没有将发展成果和员工同步，对原来中高层人员频繁更换调整，一些员工对此有意见。

网上还流传一封举报信，一名自称娃哈哈前员工举报宏胜集团总裁宗馥莉侵占娃哈哈集团巨额国有资产。宏胜集团是娃哈哈集团的下游企业。

杭州市上城区国资委宣传部门称，关于宗馥莉辞职和举报信，目前正了解和核实相关情况，有确切消息会进一步反馈。

据《中国企业家》杂志报道，娃哈哈的股权结构复杂，目前来看，在接班问题上，宗庆后所持股权的归属是关键所在。

中国企业查询系统“企查查”显示，娃哈哈集团的大股东是杭州上城区文商旅投资控股集团有限公司，持股46%，其背后是杭州上城区国资委；已故的宗庆后持股29.4%，剩余24.6%股份由娃哈哈职工持股会持有。企查查持股信息显示，目前宗馥莉尚未接手父亲所持股份。