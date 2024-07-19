“70后”朱忠明出任中共上海市委副书记

中国财政部排名第二的副部长朱忠明调任上海，出任中共上海市委副书记，填补前任吴清调任中国证监会主席后的空缺。

上海市政府办公厅微信公众号“上海发布”星期五（7月19日）通报，中共中央日前批准朱忠明任上海市委委员、常委、副书记。

今年52岁的朱忠明是浙江海宁人，1993年从武汉大学经济学院财政与审计系审计学专业毕业后，回浙江工作，长期任职浙江财政系统。他从科员做起，2002年升任浙江省财政厅办公室副主任，2008年升任浙江省财政厅副厅长。

在浙江省财政厅工作近20年后，朱忠明2012年1月“由线到面”，出任温州市副市长，同年8月任温州市委常委、瓯江口新区开发建设管委会党委书记。

朱忠明2015年7月至2017年4月出任浙江省审计厅副厅长。在浙江的多年工作期间，朱忠明与现任总理李强也有工作交集，李强从2013年至2016年担任浙江省省长。

2017年4月，朱忠明升任浙江省审计厅厅长，直到2020年1月转任财政厅厅长。

2020年4月，朱忠明首次调离工作26年的浙江，升任湖南省副省长，成为湖南首位“70后”副省长。隔年6月，朱忠明赴京履新中国财政部副部长，成为该部最年轻的副部长，也是唯一一位“70后”副部长。

中国财政部官网显示，朱忠明是继廖岷后，排名第二的副部长，协助财政部长蓝佛安分管税政司、预算司、人事教育司，同时分管办公厅、关税司、行政政法司、会计司等部门。

朱忠明此次调任上海前，上海市委副书记一职已空缺近半年。此前，吴清去年7月出任上海市委副书记，今年2月接替易会满，成为第10任证监会主席。

分析认为，上海市长龚正明年将达到正部级干部退休年龄65岁，朱忠明此次接任上海市委副书记，不排除未来可能接任上海市长。

另据财新网报道，朱忠明担任财政部副部长三年期间，是对外发声较多的部内高层官员之一。

中国全国人大常委会去年10月批准中国国务院增发1万亿元人民币（1850亿新元）国债，将中国财政赤字率从3％提高到3.8%左右。朱忠明曾在发布会上回应市场关切，称政府负债率仍处于合理区间，整体风险可控。

朱忠明履新上海市委副书记后，中国目前已有四名“70后”省级党委专职副书记，其他三人分别是贵州省委副书记兼政法委书记时光辉、浙江省委副书记兼杭州市委书记刘捷、湖北省委副书记诸葛宇杰。

诸葛宇杰去年3月调任湖北前，曾任上海市委副书记兼政法委书记。