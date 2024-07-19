中国投资者5月抛售美国证券规模创纪录

（北京综合讯）由于中美关系依然紧张，中国投资者在5月份抛售了创纪录数量的美国股票和债券。

据彭博社报道，美国财政部周四公布的最新数据显示，亚洲国家基金净抛售了价值426亿美元（约572.7亿新元）的长期证券，包括国债、机构债券、公司债券、其他债券，以及股票。今年前五个月的抛售总额为797亿美元，同比创下了历史新高。

Global X Management公司驻悉尼的投资策略师比利·梁（Billy Leung）说，由于美国总统大选的不确定性，中国投资者抛售美国证券可能是为了降低风险，也可能是受政治影响而减持美元。

超过一半的抛售是国债，其次是机构债和股票。4月25日，基准10年期美国国债收益率攀升至去年11月以来的最高点。

中国是美国国债第二大外国持有者。彭博社报道称，中国持有美债的资金流动，受到债券投资者和地缘政治策略师的密切关注。每当中美之间关系紧张升高，常常助长关于中国政府可能将其外汇储备转出美国资产的猜测。

澎湃新闻报道称，中国5月减持24亿美元美国国债至7683亿美元，是今年4月首次加仓后再度减持。今年1月中国减持186亿美元美债并开启“三连降”，之后2、3月分别减持227亿、76亿美元美债；4月则增持33亿元美元美债，为2024年首次加仓。