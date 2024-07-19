官方在三中全会后强调抓好落实 凸显改革方案落地难度

中共高级干部在二十届三中全会闭幕隔天的发布会上，坦承推进中国式现代化面对许多复杂矛盾的问题，必须克服种种困难和阻力，并强调在推进改革上要吃透改革要求、抓好落实责任。

中国官媒星期五（7月19日）报道高层今年5月为进一步全面深化改革、推进中国式现代化征求党外人士意见而举行座谈会，其中也提到中共总书记习近平指出改革要重视谋划，“更要抓好落实”。

分析指出，官方在三中全会后强调改革落实问题，显示确保改革方案落地会成为主要的挑战和难关。

为期四天的二十届三中全会星期四闭幕，全会审议通过《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》（简称《决定》）。

截至星期五，官方尚未发布《决定》全文。不过，据中央政策研究室副主任唐方裕星期五在发布会上介绍，这份文件有60条，提出300多项改革举措，其中有对过去改革举措的完善和提升，也有根据实践需要和试点探索新提出的改革举措。

他指出，推进中国式现代化面临许多复杂矛盾和问题，必须克服种种困难和阻力，需要通过进一步全面深化改革，推动生产关系和生产力、上层建筑和经济基础、国家治理和社会发展更好相适应。

多名官员在发布会上，介绍了《决定》内容。中央财办分管日常工作的副主任、中央农办主任韩文秀在提到构建高水平社会主义市场经济体制时说，《决定》强调一方面要深化国资国企改革，推动国有资本和国有企业做强做优做大；另一方面，要为非公有制经济发展营造良好环境、提供更多机会，完善民营企业参与国家重大项目建设长效机制，支持有能力的民营企业牵头承担国家重大技术攻关任务。

在地方债务高企、基层财政困难的背景下，《决定》提出要完善中央和地方财政关系，增加地方自主财力，拓展地方税源，提升市县财力同事权相匹配程度，适当加强中央事权，提高中央财政支出比例，不得违规要求地方安排配套资金。

在对外开放上，《决定》提出要有序扩大商品市场、服务市场、资本市场、劳务市场等对外开放，完善境外人员入境居住、医疗、支付等生活便利制度。

根据三中全会公报，中共要在2029年建国80周年时，完成《决定》提出的改革任务。

华侨银行亚洲地区研究与策略主管谢栋铭接受《联合早报》采访时指出，未来五年中国将内外承压，逆全球化浪潮、国际地缘政治以及特朗普重返白宫的可能性，都是中国的外部挑战。

在内部，谢栋铭指出，中国处于新旧动能切换，房地产等旧的增长动能失效，而新动能还不足以替代旧动能的过渡期。此外，中国在推进共同富裕之际，也面对能否把饼做大的问题。

他认为，官方定下五年完成改革任务的时间表令人鼓舞，但制定框架是一方面，另一个很大的问题是执行。有些政策初衷是好的，但执行起来可能碰到问题，也要防止政策执行中走样。

针对改革的落实问题，唐方裕在发布会上指出，《决定》60条中最后一条提到“以钉钉子精神抓好改革落实”，分量很重；必须吃透改革要求、精心组织实施、抓好责任落实。

他说：“人们常讲‘一分部署、九分落实’……改革越是向纵深推进，触及的利益矛盾越是复杂尖锐，硬骨头越难啃，每前进一步都不容易。只有在抓落实上下更大功夫，才能克服种种阻力，打破利益固化的藩篱。”