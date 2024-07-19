香港注册公司及非港公司数量均创历史新高

香港政府公布的最新数据显示，注册的香港公司及非港公司的数量均创历史新高。

根据香港公司注册处星期五（7月19日）公布的数据，今年上半年新成立的香港公司总数超过6万6700家。截至6月底，根据《公司条例》注册的香港公司总数约有144万1000家，创历史新高。

另外，今年上半年共有501家非香港公司在香港新设营业地点并注册。截至6月底，注册非港公司总数有近1万5000家，同样创历史新高。

香港财经事务及库务局指出，这显示香港营商环境优越，是海内外及香港企业发展业务的理想地点。数据也证明香港经济环境继续稳步改善，在不同领域持续发展，百花齐放。

不过，近年中美关系紧张，加上香港经济持续不振，有不少企业削减香港业务或撤离。其中，主要为外国游轮招聘船员的香港邮轮及游艇业协会，近日证实已在7月10日决定迁册到新加坡。

香港邮轮及游艇协会义务总干事杨梓呈解释，近年特别是冠病疫情后，其他城市在开放港口方面都大力推出政策支持，吸引不少游轮公司，香港在这方面相对较慢。协会考虑到营运成本，以及不少国际品牌已宣布未来以新加坡为主要营运港口，也观察到许多国际公司的焦点都放在新加坡、韩国，甚至上海、广州，因此决定不再以香港作为服务的重点中心。

香港美国商会本月8日至11日率领代表团前往美国华盛顿，会见多名国会议员及多个政府部门高官。商会近日以“香港处境艰难”为题撰文说，华府的首要任务是观察香港实践“一国两制”的情况，而且对2020年实施的《香港国安法》以及数月前通过的《基本法》第23条，表示非常关注。

文章指出，鉴于香港处于中美之间的位置，美国对香港的整体情绪相当负面，美港关系不太可能在短期内改善。虽然商会向华府表示多数会员不会离开香港，仍对香港法治充满信心，并认为香港是做生意的好地方，但由于地缘政治局势，这些在港美企不会扩展业务，而且对未来不乐观。

香港中文大学大学通识学部讲师蔡思行接受《联合早报》访问时说，香港去年复常后，港府除了努力发展旅游业，也致力吸引外企赴港投资，尤其是加强与中东和亚细安地区的联系，而中国大陆资金也积极赴港投资，促使注册公司数量创新高。

蔡思行认为，近年全球进入经济低增长和逆全球化趋势，亚洲特别是亚细安国家有望成为未来全球经济增长的火车头，香港应重点吸纳这些地区的企业赴港投资，同时引领港资和中国大陆企业投资东南亚，互惠互利。