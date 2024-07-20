加外长时隔七年再访华 分析：“特朗普2.0”时代或促中加修复关系

中共政治局委员兼中国外长王毅星期五（7月19日）在北京会见加拿大外长乔利，表示中加关系这些年经历困难和曲折，不是中方愿意看到的。王毅并呼吁加拿大认真反思，强调两国之间不存在根本利害冲突。

受访学者分析，“特朗普2.0”时代可能日益逼近，意味着全球经济秩序明年可能将面临严峻倒退，促使中加有更多修复双边关系的迫切性和动能。

加拿大外长乔利星期四（18日）抵达北京，开展对中国的三天访问行程，是她首次以外长身份访华，也是时隔七年到访中国的加拿大最高级别官员，旨在修复渥太华和北京过去五年半持续紧张低迷的关系。中加两国在乔利访华当天才对外公布消息。

据中国外交部消息，王毅星期五同乔利举行会谈，会上就乌克兰危机、巴以局势等国际和地区问题交换看法。

王毅强调中加有广泛共同利益和互补优势，应以求同存异的精神处理分歧，以平等互利的原则加强合作。他呼吁中加继续发挥经贸合作的重要引擎作用，探讨开展各领域对话合作。中国是加拿大第二大贸易伙伴国，仅次于美国。

王毅也呼吁加拿大采取实际行动，便利两国人员往来，并提醒台湾、西藏、新疆、香港等问题都是中国内政，不容外部干涉。

乔利2021年10月出任加拿大外长后，曾两度与王毅会面。两人首次会面是2022年7月在峇厘岛出席二十国集团（G20）外长会期间，最近一次是今年2月慕尼黑安全会议期间。

乔利星期四发声明表示，期待与王毅举行富有成效的会议。她指出，面对全球问题日益复杂和交织，加拿大致力于和广泛的国家进行务实接触，以推进国家利益并维护价值观。

乔利强调，加拿大必须保持开放的沟通渠道，在面对挑战时使用外交，同时在对加拿大人最重要的领域寻求合作。

中加关系2018年底因逮捕孟晚舟事件跌入低谷，后又因渥太华指控北京试图干涉加拿大两届大选，并为此展开调查和听证会而持续紧张，两国外交互动频率偏低。

两国外长今年1月通电话，是外交高层相隔10个月、再度交流对话。但双边关系未见改善，加拿大近期持续在贸易、安全等领域加码施压中国。

加拿大副总理兼财政部长弗利兰6月24日表示，加拿大考虑向中国电动汽车征收附加税后，7月12日再暗示设置对华贸易壁垒可能不限于汽车领域。之后，加拿大还指中国警方在加国境内设立“海外警务站”进行秘密行动。

南京大学国际关系学院执行院长朱锋接受《联合早报》采访时分析，中加外长最新会见释放积极信号，表明尽管两国在意识形态、安全议题上存在差异，但仍主张通过加强沟通磨合。

朱锋指出，美国大选目前迈入非常关键的时刻，主张美国中心主义的前总统特朗普一旦胜选、明年初重返白宫，将意味着全球经济秩序的严峻倒退。加拿大目前可能也研判，拜登政府联合盟友对抗中国的战略已陷入不确定性，修复对华关系的迫切性增强。

乔利访华正值中国新任驻加拿大大使王镝6月26日正式上任。王镝在接受任命时强调，中国重视与加拿大的关系。

朱锋也指出，面对世界局势严峻复杂，中国目前也更多与对华政策强硬国家加强双边沟通，反映北京持续以强调开放包容合作，作为外交政策的基本原则。