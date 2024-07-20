日防卫省通报山东舰已驶向南中国海

（东京／台北综合讯）日本国防部通报，在太平洋水域多次被目击的中国山东号航母编队已航经台湾与菲律宾之间的水域驶向南中国海，日方研判中国正尝试提升航母在远洋的作战能力。

日本国防部统合幕僚监部星期五（7月19日）通报，包括山东舰在内的六艘中国海军舰艇星期四（7月18日）晚8时左右在沖绳县宫古岛西南方约580公里处的太平洋上航行，并向西驶向南中国海。

期间，日本海上自卫队确认山东舰实施40架次舰载战机及直升机起降训练。对此，日方出动护卫舰“朝雾”号和战斗机进行警戒监视。

日本国防部统计，从7月9日至18日，山东舰共实施420架次舰载机起降训练。

据日本放送协会（NHK）报道，这是山东舰2019年服役以来，日本第四度确认该舰在太平洋航行。日方研判，中国军方正尝试提升航母在远洋的作战能力。

在山东舰航行至南中国海水域前，台湾国防部曾通报其取道更靠近菲律宾的巴林塘海峡前往西太平洋。中国大陆国防部当时解释道，山东舰编队前往相关海域进行远海实战训练是年度例行安排，不针对任何特定目标。

台日海巡船进行首次联合训练

另据NHK报道，台湾海巡署与日本海上保安厅星期四在日本千叶县房总半岛的南边海域，进行台日断交以来首次海上训练。

日本内阁秘书长林芳正星期五解释，此次训练是基于日台海上搜救活动的合作项目展开，不针对包括中国大陆在内的第三方。

中国外交部发言人林剑在例行记者会上对上述海上训练表达强烈不满，坚决反对，并向日本提出严正交涉。他敦促日本立即纠正错误，不得以任何形式纵容支持台独分裂势力。