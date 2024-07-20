温州发生持刀伤医事件 中国上半年刑事案增加

（温州综合讯）中国发生一起暴力伤医案。浙江温州一名心血管内科医生在门诊被一男子持刀伤害，多处严重受伤，抢救无效身亡。

温州市公安局瓯海区分局星期五（7月19日）在微博通报，当天下午6时许，一名男子在温州医科大学附属第一医院伤害一名医生后跳楼，受伤医生和跳楼男子在抢救中。

温州医科大学附属第一医院官方微信公众号星期六（7月20日）凌晨则发布悼文说，医院心血管内科李晟医生在门诊诊疗中，突然遭到一男子持刀伤害，致多处严重损伤。医院第一时间组织多方专家联合救治，但李晟终因伤势过重，经抢救无效，于星期五晚上9时许不幸去世。

目前仍不清楚嫌凶的身体状况与作案动机。事发后，相关词条迅速冲上微博热搜，多名医生同行和微博大V表达惋惜和愤慨。中国国家医疗保障局也发文谴责暴力伤害医务人员的违法犯罪行为。

网民认为，这不是单纯的医闹，而是极度恶性的事件，会让医生群体十分不安。

今年以来，中国发生多起恶性伤人事件。本月3日，60岁的赵姓男子伤害妻女和外孙后自杀身亡。网民在网上讨论该起事件数日后，当地警方7月11日才进行简短的正式通报。6月则发生两起外国人被持刀伤害事件，5月云南镇雄一所医院、江西贵溪一所小学也分别发生持刀行凶案，共造成四死31伤。再往前，今年2月和3月，均有不同的恶性伤人事件发生。但上述案件中，当地警方没有通报嫌凶背景、动机和处理。

部分舆论认为，中国经济增长放缓、失业率上升等，导致社会戾气重，极端事件增加；基层躺平，也造成治安疏漏。前媒体人胡锡进3月发文称，基层工作出现体系性松懈，恶性事故增加趋势可能制止不住。

上半年中国刑事案件增幅大

实际数据也显示刑事案件在增加。中国最高法院星期五的公布数据显示，在刑事、民商事、行政、执行四大收案类型中，刑事案件呈增长态势，且增幅最大。

据中国网报道，上半年法院受理刑事一审案件59万件余，同比增长6.16%，其中侵犯财产罪和妨害社会管理秩序罪案件同比分别增长23.48%和9.8%，增幅明显。但最高法并未公布与恶性事件相关的故意伤人罪、故意伤害罪的具体数据。