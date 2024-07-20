美国政要再就乌克兰问题升高对华施压 分析：预告制裁援俄中国企业

美国政府要员本周再就乌克兰问题加强施压中国力度，国家安全顾问沙利文警告，拜登政府正准备对支持俄罗斯入侵乌克兰的中国实体实施新制裁，还暗示银行可能成为目标。国务卿布林肯则指责中国大量输出进入俄罗斯国防工业基地的原材料，帮助莫斯科继续进行战争。

受访学者研判，美国政要对华发出最新警告，表明可能已收集到相关情报证据，显示中国为俄罗斯发动战争提供物质支持，并预告即将就此对相关中国企业颁布新制裁。

沙利文星期五（7月19日）在科罗拉多州举行的阿斯彭安全论坛上，指中国企业还在帮助俄罗斯的战争机器运转，他预告美国已准备好工具，对落入制裁范围的银行采取行动。

他敦促中国停止援俄，指拜登政府拥有几乎前所未有的金融实力抗衡对手，包括针对中资银行的措施。“随着形势未来几周内继续演变，可以预计还会有更多的制裁措施出台。”

这是北约领导人7月10日发表《华盛顿峰会宣言》、形容中国是俄罗斯对乌克兰战争的决定性赋能者后，拜登政府对中国援俄企业发出的最新警告。

布林肯也在论坛上说，中国不可能两全其美，在帮助莫斯科继续进行战争的同时，又表示支持在乌克兰实现和平。

他指出，尽管北京并未提供武器，但莫斯科进口的机械工具、微电子产品中，来自中国的分别占70%和90%，这些原材料进入俄罗斯国防工业基地后，就被制成导弹、坦克和其他武器。

新加坡南洋理工大学公共政策与全球事务课程助理教授骆明辉接受《联合早报》采访时分析，拜登政府在乌克兰问题上持续对中国高度不满，认为北京在遏制军民两用部件和科技流向俄罗斯方面仍做得不够，导致莫斯科近两个月在乌克兰战场上取得进展并占据优势。

骆明辉研判，美国可能也已收集到敲响警钟的情报证据，显示中国为俄罗斯发动战争提供物质支持，并准备进一步采取制裁行动。

台湾问题近日持续干扰中美关系。北京以美国持续对台军售为由，7月17日宣布暂停跟美国的军控与防止核扩散磋商。

布林肯在论坛上则乐观地指出，鉴于跨大西洋、跨太平洋以及欧亚伙伴关系的加强，中国正越来越意识到要为任何破坏性行动所付出的全球性代价，包括在台海的行动。

沙利文则警告，台海两岸爆发战争绝对会给世界带来灾难，维护两岸和平稳定是美国政策的重中之重。

沙利文也提到南中国海问题，表明美国将采取一切必要措施，确保菲律宾能够为在第二托马斯礁（中国称仁爱礁）的坐滩船只提供补给。

沙利文称，美国已向中国明确指出，美菲共同防御条约适用于坐滩的马德雷山号，并指目前最重要的是缓和局势，并看菲律宾是否有能力运送补给。

美国国务卿布林肯星期五（7月19日）宣布，他下周将在老挝举行的亚细安外长会议上与中国外长王毅会面。图为布林肯（左）与王毅今年4月在北京钓鱼台国宾馆会面。（路透社）

中美磋商遇阻之际，布林肯星期五在论坛上宣布，他下周将在老挝举行的亚细安外长会议上与中国外长王毅会面。

布林肯说，他与王毅相当定期进行会谈，这对澄清两国的意图和避免意外冲突非常重要。中美外长最近一次会见是在布林肯今年4月访华期间。

骆明辉分析，中美去年底恢复高层交流以来，持续前进两步又倒退一步，双边关系整体状态不佳。他预期，中美外长下周会晤将继续提供两国在一系列问题上直接对话的机会，但预计不会富有成效，也不会产生任何实质成果或突破。

他指出，沙利文在仁爱礁问题上首次对中国亮出美国底线，明确美菲联防条约适用于坐滩船只。但他同时也采取战略模糊，并未针对驱逐或登上菲律宾补给船的中国海警提出具体应对措施，预计将加剧北京对华盛顿的不满。