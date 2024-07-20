中国官方首次披露秦刚因个人原因辞去人大代表职务

（北京综合讯）中共二十届三中全会闭幕后，中国官方首次披露前外长秦刚是因为个人原因辞去全国人大代表职务。

中国人大网星期五（7月19日）发布的2024年第二号中国全国人大常委会公报中披露，由天津市选出的全国人大代表、前国务委员兼外长秦刚“因个人原因，由本人提出辞去人大代表职务”。

今年2月中国全国人大常委会公告披露，秦刚已辞去人大代表职务，但没有透露原因。全国人大星期五的公报，是官方首次披露秦刚因“个人原因”辞职。不过公报没有解释是什么“个人原因”。

公报也披露了多名十四届全国人大代表被罢免或辞职的原因，包括解放军中部战区原副司令员李志忠因涉嫌违纪违法被罢免、中国航天三江集团原董事长、党委书记冯杰鸿因个人原因辞去全国人大代表、90后全国人大代表陆伟伟因醉酒驾驶机动车，提出辞去人大代表职务等。

中共三中全会公报提到，“接受秦刚同志辞职申请，免去秦刚同志中央委员会委员职务。”有分析认为，中共仍以“同志”称呼秦刚，意味着秦刚主要接受党纪和行政处分，不大可能被追究司法责任。此次官方称他是“个人原因”辞去人大代表一职，增加了这种分析的可信度。

今年58岁的秦刚2022年底出任中国外长，去年3月升任国务委员，成为当时最年轻的党和国家领导人。但三个多月后，秦刚就从公共视线中消失。外界一度盛传他与香港某电视台主持人有婚外情并生子，但也有消息称他是由于个人身体原因。去年7月下旬，秦刚被免去外长职务，是任期最短的中国外长。同年10月下旬，秦刚进一步被免去国务委员职务。