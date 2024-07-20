习近平：中国为失去中越关系推动者阮富仲深感悲痛

（北京／华盛顿综合讯）中共总书记、中国国家主席习近平到越南驻华使馆吊唁越共总书记阮富仲逝世，并表示中方为失去一个中越关系推动者深感悲痛。

据新华社报道，习近平是在星期六（7月20日）下午4时许到越南驻华使馆吊唁阮富仲。

报道说，使馆吊唁大厅的阮富仲遗像前，摆放了包括中共政治局常委习近平、李强、赵乐际、王沪宁、蔡奇、丁薛祥、李希等在内送的花圈。习近平抵步后走到阮富仲遗像前驻足默哀，向遗像三鞠躬，在吊唁簿上留言并签名。

习近平称阮富仲为“坚定的马克思主义者”“越南共产党和越南人民的伟大领导者”，并说两人十多年来交往密切，结下深厚的同志情，去年一道宣布构建具有战略意义的中越命运共同体。阮富仲的逝世使中国失去了一位中越关系推动者和社会主义事业同行者，令中方非常悲痛。中国将永远铭记阮富仲为两党两国关系和世界社会主义运动事业作出的杰出贡献，坚定支持越共团结带领越南人民走符合本国国情的社会主义康庄大道。

拜登：阮富仲是深化美越伙伴关系的斗士

据法新社报道，美国总统拜登星期五（7月19日）也发声明就阮富仲逝世向越南政府致哀。拜登在声明中强调阮富仲在越战结束后为改善美越关系所扮演的角色，并赞扬阮富仲是深化美越伙伴关系和两国人民友情的斗士。

阮富仲领导越南13年之久，星期五下午在河内逝世，享年80岁。越共将于7月25日至26日在河内为他举行国葬。