福建泉州据报要求中共党员干部带头落实三孩政策

（上海综合讯）福建省泉州市据报要求中共党员干部带头贯彻落实三孩政策，引发公众对变相强制生育的担忧。学者分析，如果没有实质有效的鼓励生育政策出台，中国出生人口下降趋势较难扭转。

界面新闻上星期六（7月20日）报道，一份疑似泉州的人口政策文件截图近日在网络流传。文件提到：“党员干部、各级机关、国有企业、事业单位干部要带头贯彻落实三孩政策。”一些中国网民担忧，政策可能演变成变相强制生三孩。

泉州市卫健委受询时确认了文件的真实性，称这是当地拟出台的生育支持政策文件，目前还处于内部征求意见阶段，尚未对外公开；个别工作人员疏忽将它发到网上，有关部门可能依据情况适时公布。

报道也称，在中国其他地方的文件中，此前也出现过要求中共党员干部带头生三孩的类似表述。

中国自2021年起实施三孩政策，多地陆续出台诸多生育和育儿补贴政策，但人口数据依然呈现下降颓势。

中国经济学家任泽平星期天（7月21日）在个人微信公众号发布《中国生育报告2024》一文。文章称，中国人口已连续两年负增长，出生人口连续七年下降，1.0左右的总和生育率在全球主要经济体中倒数第二。

任泽平认为，由于冠病疫情积压的生育需求释放、龙年寓意吉祥等原因，中国2024年的出生人口和生育率可能会反弹。但从长期看，由于生育堆积效应逐渐消失、生育率低迷、育龄妇女规模持续下滑等原因，如果没有实质有效的鼓励生育政策出台，中国出生人口下降趋势较难扭转。