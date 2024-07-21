台汉光演习将演练境外物资接转

（台北综合讯）在中国大陆不断对台湾军事施压的背景下，台湾军方说，为确保战时的战略物资与援台物资能顺利抵台，本年度汉光演习将动员各部会演练境外物资接转。

综合《自由时报》《自立晚报》、军闻社等报道，为期五天的汉光演习星期一（7月22日）登场，聚焦“无剧本、实战化”演练，重点为验证交战规则、去中心化指挥管制、聚焦全时段验证战力及夜间训练等，关键基础设施防护与韧性也是焦点。

据报道，考量俄乌战争经验及台湾四面环海的地理特性，台军今年将选定台湾一处战略要地，实施境外物资接转暨交通运行管制，模拟战时境外物资运抵台湾后，政府部门跨单位合作输送重要战略物资作为。

《自由时报》引述不具名的台湾政府高层人士说，虽然这项操演非首度进行，但有重新验证的必要，重点在于如何确保境外物资抵台后，借由各种交通方式，运输至需要这些物资的要点。

中央社引述台湾前海军舰队战队长、国防安全研究院学者江炘杓分析，台湾缺乏石油、天然气等战略物资，且均需仰赖境外进口。他说，承平时期当然没问题，但石油、天然气不仅让民生在战时能维持正常运作，更攸关作战存续，因此有演练物资接转的必要。

台湾总统赖清德5月20日宣誓就职后，中国大陆解放军东部战区5月23日宣布开展大规模围台军演，范围较时任美国众议院议长佩洛西访台后的军演更大，引发外界关注若两岸爆发战争，台军如何突破解放军的封锁。

另一方面，台湾国防部军事新闻通讯社首度运用人工智能，在汉光演习期间以虚拟主播方式，投入多种语言战报播报。

台湾国防部称，这是结合俄乌战争中虚拟主播降低战损、提高传播效率的经验，并称该虚拟主播将在国防部发言人脸书、Instagram、X等账号亮相。