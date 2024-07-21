伤医事件再现 中国卫健委要求落实医院安检

（温州综合讯）中国温州发生医生被害事件后，医院安检争议再度引发关注。中国国家卫生健康委员会已要求各地落实安检措施，完善医院安全防范系统。

温州医科大学附属第一医院上星期六（7月20日）凌晨在官方微信公众号通报，该院心血管内科医生李晟在7月19日的门诊中，突然遭到一名男子持刀伤害，致多处严重损伤，经抢救无效后去世。

卫健委上星期六晚间在官方微博发文，对李晟的去世表示沉痛哀悼，对其家人和亲属表示慰问。卫健委也强调暴力伤害医务人员是严重的违法犯罪行为，并予以强烈谴责。

卫健委称，会联同公安部等部门指导各地加强平安医院建设，严厉打击涉医违法犯罪；同时要求各地完善医院安全防范系统，切实落实安检措施，强化警医联动，保护医患安全。

《极目新闻》星期天（7月21日）的评论指出，每次有暴力伤医事件发生时，医院安检都会引发一波争议。支持者认为，安检是中国目前各种公共场所应对恶性事件的首要防线；反对者则认为，医院内本身就有很多能伤人的器具，存心施暴者只用拳脚也可伤人，安检没有太大意义。

文章说，从根源上让医生安全，要靠改善医患关系，增强医患互信，畅通医疗纠纷多元化解渠道。“医患双方若能将心比心，真正成为对抗疾病的战友，极端的暴力伤医事件必然会大大减少。”