中国四川雅安山洪酿八死 30多人失联

中国四川雅安暴雨引发山洪，有村民在睡梦中被卷走，至少八人死亡，30多人失联。这是继陕西省商洛市桥梁垮塌事件后，中国两天内发生的第二起山洪引发的致命事故。

雅安汉源县官员星期天（7月21日）凌晨1时召开新闻发布会通报，洪灾发生在星期六凌晨2时30分许，地点在汉源县马烈乡新华村。

初步调查显示，暴雨导致马烈河突发大水，冲毁多处房屋，造成30多人失联，至少八人死亡。新华村位于汉源县城北40公里的山谷中，住着上千名居民。

封面新闻引述新华村居民王先生说，灾祸发生前一个多小时，天空突然下起倾盆大雨；紧接着一场突如其来的泥石流席卷而来。

他说，这样规模的泥石流在村里前所未见，连八九十岁的长辈们都说从未见过；平时村里下雨时，涨水一般顺着河沟流走，最多只是淹点庄稼，但这次暴雨使原本水量不多的河流迅速涨水，河面最宽时可达三四十米。

新华村村民张春贵告诉澎湃新闻，河水在夜间突然暴涨，他家在河边的老房子被洪水冲走。山洪暴发时，许多村民还在睡觉，完全来不及逃离，他的七名亲人在洪水中失联。

曾任新华村村委会主任的王福超说，由于雅安各地近期进入雨季，雨水较多，乡村干部在事发前一天已组织新华村村民转移，安置到距离河边数百米的一所废弃学校。

他说：“一些人可能觉得在安置点不习惯，又溜回家去了。”

山洪造成当地通讯、道路、桥梁中断，40多处房屋受损。目前部分道路、通讯已恢复，当地组织雅安军分区官兵民兵到现场紧急救援，搜救工作仍在进行中。

这是中国两天内发生的第二起山洪致命事故。星期五（7月19日）晚上，陕西省商洛市柞水县一座高速桥梁垮塌，造成至少12人死，31人失联。

中国国务院副总理张国清星期六和星期天分别前往商洛市和雅安市指导救援工作。他在商洛市要求，尽快查明桥梁垮塌原因和责任，回应社会关切。

出事的桥梁是丹宁高速公路水阳段山阳方向的严坪村二号桥。截至目前，官方尚未公布具体原因。有分析认为，垮塌可能是因山洪暴发时巨大物体冲击桥墩导致结构失稳，引发桥面坍塌。

据陕西省交通运输厅文件，这段桥梁在2018年12月19日正式通车运营。不少网民质疑，启用不到六年的桥梁便坍塌是否为豆腐渣工程，认为不能单以暴雨冲击作为事故原因。

台湾开南大学人文社会学院院长张执中接受《联合早报》访问时说，桥梁垮塌的原因尚未确定，可能是工程偷工减料，也可能是极端天气引发的洪水超出桥梁原本设计的承载极限。

他说，处理此类事件一般是省级政府的职责，国务院派副总理到现场指导，显示中央政府对事故的重视，也是对地方政府应对能力的严格审视，确保没有隐瞒或疏漏。

张执中说：“如果调查发现问题，国务院将进一步介入，组建调查组进行更全面的调查。”

中国各地近期因极端天气导致的灾害不断，国家发展改革委星期天紧急下达3.5亿元人民币（约6500万新元）中央预算内投资，支持河南、陕西、四川三省暴雨洪涝灾害灾后应急恢复，重点用于受损水利防洪、学校医院等灾区基础设施和公共服务设施应急恢复建设。