赖清德派系夺民进党过半中常委席位

台湾执政的民进党星期天（7月21日）举行全台党代表大会，并完成权力改组，亲党主席赖清德的派系在10席中常委中拿下六席过半，非赖系为四席，这个结果被视为赖清德时代正式来临。

稍早前，赖清德在第21届第一次全台党代表大会上致词，宣示未来将完成三大目标，包括建立台湾主体性的“国家认同”、深化民主宪政体制和保障自由人权等。他呼吁全党要团结合作，发挥关键的力量，带领民主台湾继续向前，绝对不能走回头路，才不会辜负人民的托付。

前总统蔡英文没有出席全代会。她在脸书说，因另有行程，不克出席，祝福全代会顺利圆满，一起继续为了台湾稳健向前。

仍在保外就医的前总统陈水扁未出席全代会开幕式，直到中执委选举时，才在民进党立法院党团总召柯建铭的陪同下投票，之后低调离去。

民进党每两年改选权力核心的中常委、中执委和中评委，该党5月投票选出309席票选党代表，加上由立委、直辖市议员、历任党主席、县市长等党公职组成的308席当然党代表，一共617人，再于全代会投票改选30席中执委，这30席中执委投票互选出10位中常委。

民进党星期天晚上公布中常委选举结果，亲赖清德的六位中常委，包括“新潮流”的民进党立委林俊宪、邱志伟；“绿色友谊连线”的民进党台北市议员钟佩玲；“民主活水”的民进党立委洪申翰；“涌言会”的民进党委王定宇；“正国会”的陈茂松。

非赖派系则有蔡英文的“英系”王世坚、苏治芬，以及前行政院长苏贞昌的“苏系”张宏陆，以及刚被“正国会”除名的民进党立委陈亭妃。

民进党1986年草创之初，是由在野政治人物与地方人士结合而成，最初有美丽岛与新潮流两大派系，美丽岛因前桃园县长许信良退党与前党主席黄信介逝世没落。随着陈水扁和驻日代表谢长廷等政治人物崛起，分别成立“正义连线”及“福利国连线”等。

民进党长年以来都是派系共治，2006年民进党全代会曾通过解散派系的决议，但派系依然存在。当时“正义连线”和“福利国连线”均宣布解散，但陆续发展成“谢（谢长廷）系”、“苏（苏贞昌）系”和“游（前立法院长游锡堃）系”。

谢系没落后，成员靠向“海派（三立前董事长林崑海）”，后改名为涌言会，林崑海过世后，涌言会式微。以游锡堃为首的发展为“正国会”，现今“正国会”掌门人为外交部长林佳龙。亲赖清德的行政院院长卓荣泰后来成立“民主活水”；阳信银行前董事长陈胜宏召集昔日美丽岛人马成立绿色友谊连线；蔡英文担任总统时又多了“英系”。

始终秉持“老二哲学”的新潮流系，是民进党内纪律最严明的派系，也最具影响力，因台湾地理区域分为北、中、南流。甫因贪污被声押的前行政院副院长郑文灿便是北流要角，赖清德则属于南流。

新潮流近年在民进党中常会中稳定有三席中常委实力，例如上届中常会有北流的台北市议员许淑华、中流的行政院发言人陈世凯和南流的林俊宪。但此次新潮流派出林俊宪、林宜瑾和邱志伟三位南流角逐中常委，林俊宪与林宜瑾更是赖清德嫡系人马。郑文灿因涉贪被押，北流势力萎缩。

在此次权力改组中，外界也关注积极布局2026年台南市长的陈亭妃动向。尽管陈亭妃的民调胜过同样志在台南市长的林俊宪，却被所属的“正国会”开除，被解读为“正国会”向赖清德输诚。

陈亭妃即使被“正国会”除名也要参选中执委和中常委，确保党内初选不致被没收，结果以22票拿下中执委第一高票，“妃系”台中市议员何文海也当选中执委。

在中常委投票过程中，陈亭妃、林宜瑾、苏治芬、洪申翰同样获得两票，陈亭妃幸运在“4抽3”中中签，顺利当选中常委。