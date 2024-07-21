中国高层决定加大公共住房供给 下放商品房限购政策自主权

进一步全面深化改革 构建房地产新模式

中共高层关于进一步全面深化改革的决定全文星期天公布，提出的方案包括加快构建房地产发展新模式，加大保障性住房供给，以及充分赋予各城市政府房地产市场调控自主权，允许城市取消或调减住房限购政策。

官媒新华社星期天（7月21日）发出中共二十届三中全会7月18日通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》。全文长逾2万2000字，改革任务分15项60条，目标在2029年完成。

除了备受关注的经济领域，《决定》也从政治、文化、社会、生态文明、国家安全、国防和军队等方方面面，分论部署改革内容，以及阐述加强中共对改革的领导、深化党建和推进反腐败等。

据新华社报道，中共总书记习近平在全会上说，来自外部的打压遏制不断升级，“黑天鹅”、“灰犀牛”事件随时可能发生，需进一步全面深化改革，用完善的制度防范化解风险、有效应对挑战。

习近平也介绍，他本身是《决定》的起草组组长，中共政治局常委王沪宁、蔡奇、丁薛祥担任副组长。习近平也说，决定稿在今年5月7日下发党内一定范围征求意见，其中包括党内老同志意见。

对于深刻影响中国经济的房地产持续低迷问题，《决定》提出要加快建立租购并举的住房制度，加快构建房地产发展新模式；加大保障性住房建设和供给，满足工薪群体刚性住房需求。

《决定》也提出，充分赋予各城市政府房地产市场调控自主权，因城施策，允许有关城市取消或调减住房限购政策、取消普通住宅和非普通住宅标准；改革房地产开发融资方式和商品房预售制度，以及完善房地产税收制度。

新加坡国立大学李光耀公共政策学院高级讲师陆曦接受《联合早报》采访时分析，《决定》显示，中国的住房政策将“越来越有新加坡的味道”，一方面提供更多面向工薪群体的保障性住房，另一方面松绑商品房的限购政策，希望通过这两方面的改革，调整中国住房市场结构，未来有可能是“二分的新结构”。

但陆曦也指出，一旦加大保障性住房供给，商品房市场将受到抑制，但同个时候却允许地方取消商品房限购政策以带动需求，“这两个措施其实是矛盾的”。

中国地方政府长期高度依赖土地出让收入以及与房地产相关的税收，但最近几年房市持续疲软导致土地收入锐减，地方背负大量债务。三中全会《决定》也提出，统筹推进财税体制改革，增加地方自主财力，拓展地方税源。