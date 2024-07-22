苏起：美国大选结果只有大小乱之分 台湾皮要绷紧

美国总统拜登宣布退选引发各界瞩目，曾任马英九政府国安会秘书长的台湾学者苏起星期一（7月22日）受访时说，美国大选结果只有“大乱、小乱”两种结果，台湾一面倒向美国“皮要绷紧一点”。他并强调，与中国大陆对话是台湾唯一自救的方法。

拜登6月在辩论会表现不佳备受批评，历经同党的民主党人士持续数周施压，终于在星期天（7月21日）宣布退出总统大选，并表态支持副总统哈里斯成为民主党总统候选人。

此举无疑对选情投下震撼弹，也引发各方关注。台北论坛基金会与台湾大学社会科学院星期一就举办“美国总统大选观察座谈会”，邀请专家学者解读这次美国大选的看点与影响。

台北论坛董事长苏起在座谈会前受访时说，这次美国大选的结果不是大乱就是小乱，万一特朗普没选上，很可能会掀起比2020年更强的不满，支持者恐将遍地开花，造成流血冲突的可能性很高。假如特朗普选上，后续必将垄断权力，进行由上而下改革，美国政府文人、军人可能会分裂，虽不至于是全国性的动乱，仍是小乱。

苏起认为，现在特朗普相关言论，譬如台湾要付保护费等等，都还是选举语言；后续要看特朗普真的当选后，任用什么人来协调、执行的政策到什么程度来判断。

台湾大学社会科学院和台北论坛基金会7月22日共同主办“美国总统大选观察”座谈会。台上嘉宾左起为台湾《联合报》副总编辑郭崇伦、台北论坛执行长何思因、台湾大学社会科学院院长苏宏达、台北论坛董事长苏起。（缪宗翰摄）

苏起说，美国是台湾唯一靠山，但美国可能面临大乱或小乱。台湾赖清德政府现在斗大陆、斗在野党、斗党内，“外斗也内斗，台湾能好到哪里去？只能说皮要绷紧一点。”

他强调，大选后的美国，能不到顾到台湾还不知道，因此两岸对话仍是台湾的唯一自救方法。 “不想办法处理两岸关系，什么都交给美国来处理，当美国两手一摊时怎么办呢？”

苏起在会中更进一步指出，他长期呼吁“美国不一定会来救，大陆可能会来”，美国对台是“心有余力不足”；假如特朗普上台，则是“心不足，力也不足”。

他认为，届时另一个关键，是中国大陆领导人习近平如何利用机会做协商，台湾恐将任人宰割。

台湾大学社会科学院院长苏宏达在会中提到，特朗普当前提出的政策存有许多争议点。例如保守派智库传统基金会（Heritage Foundation）替他操刀的《2025计划》（Project 2025）态度极其强硬，直接挑明“要以打败中国共产党政权作为唯一首要目标”。

台大社科院院长苏宏达7月22日在座谈时提到，美国右翼智库传统基金会主导的《2025计划》，很可能成为特朗普当选后的施政方针，其中以打败中共政权为首要目标，未來作为美国盟邦成本会大幅增加。（缪宗翰摄）

他说，这样的字眼过去在美国“准官方说帖”里并不常见，对特朗普未必有利。

但苏宏达也提到，假使特朗普当选，作为美国盟邦成本恐怕会大幅增加。 欧洲国家也忧心，特朗普回朝将撤回对乌克兰援助，将重心投注在对抗中国。