港媒：中国大陆多地传排查中小学生海外研学团

（香港讯）据香港媒体报道，中国大陆多个地方政府发布通知，要求排查中小学生海外研学团的参与情况，包括对相关项目“潜藏的意识形态风险”开展全面排查，重点整顿“推崇西式政体、美化西方文明”等项目内容。

《星岛日报》星期一（7月22日）报道，作为能让孩子亲身体验英语语言环境的项目，海外研学团成为不少中国大陆家长的首选。

不过，暑假来临之际，河南、沈阳、甘肃等多地据传发布紧急通知，要求排查中小学生海外研学团的参与情况。其中，甘肃省临夏市教育局在官方微信号上称，当地已上报海外研学摸排情况报告；多名学生家长也在社交平台晒出校方群发通知，提醒大家谨慎对待境外研学旅游等活动。

据报道，一份网传的河南省教育厅红头文件显示，为落实教育部工作要求，当地教育部门和文化旅游部门须协同合作，对中小学生海外研学团进行全面摸底排查。同时，全面排查整顿此类项目潜藏的意识形态风险，依法依规坚决处置，加强研判和规范管理。

这份落款为7月10日的通知，还提及准备开展研学活动的中小学，要将拟定方案上报教育部门审核，校方要提醒家长审慎选择赴境外的研学旅游、人文交流、英语学习、夏令营等活动。

网传的沈阳市教育局紧急通知也显示，要加强意识形态风险防控，加强中小学生海外研学项目的规范管理。