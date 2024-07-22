退出价格战后 中国多地宝马4S店被曝拒不交车

（上海综合讯）德国车企宝马在中国退出价格战后，多地宝马4S店据报出现大规模拒不交车、提车被临时加价的情况，宝马中国回应称是个案，会敦促经销商遵守合同约定。

综合蓝鲸财经、第一财经报道，重庆、郑州、深圳等地的消费者遭遇宝马的“霸王条款”，之前预定的汽车被4S店拒绝交付，临时加价才能提车。多数消费者是在5月和6月定的车，7月提车时大多被要求加价3万元（人民币，下同，5550新元）。

宝马中国有关负责人星期一（7月22日）回应称，公司在内部进行初步调查，涉及的案例都是个案，而且个案具体情况不尽相同；宝马在积极跟相关经销商沟通，敦促他们遵守相关法律法规和合同约定。

中国造车新势力的崛起，让传统一线豪华汽车品牌BBA（奔驰、宝马、奥迪）受到冲击。今年上半年，宝马集团在中国市场的销量为37万5947辆，同比下滑4%。

中国汽车行业的价格战也波及豪华车领域，BBA多款车型的价格在过去一段时间里大幅下降，导致不少门店出现亏损情况。

今年6月底开始，宝马逐渐退出价格战，全系产品涨价3万元至5万元不等。宝马中国称，下半年在中国市场将重点关注业务质量，支持经销商稳扎稳打。

华晨宝马CEO戴鹤轩上星期六说，企业不能长期亏损，否则活不下去；要确保各方合作伙伴都能赚到钱，能活到未来。