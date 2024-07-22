乌克兰外长库列巴星期二起访华

（北京／基辅综合讯）乌克兰外交部长库列巴（Dmytro Kuleba）将从星期二（7月23日）起访华四天，届时将与中国讨论寻求结束俄乌战争的相关议题。

中国外交部发言人毛宁星期一宣布，应中共政治局委员、外交部长王毅邀请，库列巴将于7月23日至26日访问中国。

据法新社报道，乌克兰外交部星期一发声明说，库列巴将在北京讨论的主要议题是“寻找制止俄罗斯侵略的方法，以及中国在实现持续和公正的和平上可能发挥的作用”。

中国没有参加6月在瑞士举行的乌克兰和平峰会， 理由是中国认为这场峰会缺乏有效国际和会必备的三大要素，即俄乌双方认可、各方平等参与、对所有和平方案进行公平讨论。 俄罗斯没有受邀参加此次峰会。

中国一直在公开场合强调其在俄乌战争中持中立立场；但美国及其盟友则认为，中国向俄罗斯提供武器技术和零部件，并帮助莫斯科绕过国际贸易限制。

据央视新闻报道，毛宁星期一在例行发布会上也重申，对于乌克兰危机，中方始终秉持客观公正立场，中国不是危机的制造者和当事方，中方一直积极劝和促谈，致力于推动危机政治解决。

她同时批评，美国应当为政治解决危机做点实事，而不是向中方推卸责任，挑拨中国同其他国家之间的关系。

克里姆林宫发言人佩斯科夫星期一被询及库列巴访华之事时，重申中俄双边关系以及俄罗斯总统普京和中国国家主席习近平之间友好关系的重要性。