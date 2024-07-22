欧盟驻港主任：部分香港议题需直接向北京提出

（香港讯）即将离任的欧盟驻港澳办事处主任高宇驰称，香港近年成为欧盟与中国各层级对话的议题之一。欧盟认为，必须直接向北京提出对《香港国安法》等部分议题的关注。

《明报》星期一（7月22日）刊载对高宇驰（Thomas Gnocchi）的专访内容。他指出，欧盟认为香港人权状况改变，以及国安法对基本自由的影响，这些议题十分严重。除了向香港特区政府表示关注，欧盟也会向北京表达对这些议题的关注，“相较过去数年，这是一项改变”。

他解释说，例如国安法是全国性的法律，很清楚是由北京制定，所以会向中国中央政府层面提出关注。

被问及在中欧层面处理香港议题，是否意味香港的地位降低，高宇驰说，不会如此形容，而是由于议题的性质，需要向中央政府直接提出。

他强调，即使政治议题分歧，欧盟仍然认为香港应该维持“一国两制”及高度自治，并期待继续与香港当局对话。

欧盟曾多次表示对《香港国安法》及《基本法》第23条等的关注。高宇驰说，欧盟并非质疑香港不能有国安法，而是关注执法方式及对基本人权的影响。

至于政治等争议性议题的对话是否无功而返，高宇驰没有正面透露港府回应时的态度。但他指出欧盟一直尝试解释为何提出关注，是认为关系到欧盟在港公民及企业利益，同时也认为符合香港利益。

香港自2007年起每年与欧盟作系统对话，讨论一系列议题及合作范畴。不过，自2019年11月举行之后，由于冠病疫情与对话方式的分歧，双方至今没有恢复这一系统对话。

高宇驰说，欧盟对恢复与港府对话持开放态度，也准备好探讨相关工作，但强调对话基础是让欧盟有机会提出关注的议题，包括国安法或是选举制度等。同样，欧盟也乐于处理港府可能提出的关注。

他说，欧盟也期待与香港增加人员和商贸交流，例如更多学生的交流，并强调欧盟及其他欧盟成员国驻港领事馆，一直与港府及中国外交部驻港公署保持沟通。即使双方政治议题上有不同意见，但整体沟通良好。

高宇驰在2020年6月30日《香港国安法》立法两个月后赴港上任，他即将在8月完成自己的四年任期。