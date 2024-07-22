中菲达成临时性安排后各执一词 分析：仁爱礁局势难稳定

菲律宾和中国外交部先后证实，已就南中国海仁爱礁（菲称阿云津礁）坐滩军舰补给问题达成临时性安排；但双方随即对协议细节表达分歧并各执一词。

受访学者研判，在海上第一线的菲律宾军方持续与在马尼拉的外交部门争夺决策权，预计不会严格履行临时协议，执行时可能挑战北京红线；加上菲律宾总统小马可斯立场反复摇摆，难以期待仁爱礁局势迎来稳定。

菲律宾外交部星期天（7月21日）透露，就南中国海坐滩的“马德雷山号”提供补给的安排，已和中国达成一致。但菲方并未提供更多细节，只说这项协议是两国7月2日在马尼拉举行南中国海问题双边磋商机制第九次会议期间达成。

中国外交部星期一凌晨以发言人答记者问的形式发声明，证实中菲达成临时性安排。声明指出，这项安排是基于三点原则立场：第一，菲律宾派军舰在仁爱礁长期坐滩侵犯中国主权，中方仍要求菲方拖走该舰；第二，在菲方拖走坐滩军舰之前，如须要对舰上人员提供生活物资补给，马尼拉须事先通报北京；经中方现场核查后，方允许菲方实施运补；第三，若菲方运送大量建材上舰，试图建设固定设施和永久哨所，中方绝不接受，将坚决予以拦阻。

菲律宾外交部发言人达萨则发声明反驳，指北京有关“事先通报、现场核查”的说法不准确，表明马尼拉将继续维护自身海域权利和管辖权。

中菲去年以来对仁爱礁坐滩军舰补给问题频频发生摩擦，最近一次严重冲突是在6月17日，八名菲律宾军人在冲突中受伤，其中一人还失去一根手指。

中国外交部发言人毛宁星期一在例行记者会上称，同马尼拉达成临时性安排体现了北京善意，希望菲方信守承诺，同中方共同管控好海上局势。

香港亚洲研究中心副主任古尔拉姆（Ghulam Ali）接受《联合早报》采访时研判，中菲最新达成的临时性安排对管控仁爱礁局势及海上一线对抗有积极作用，但不应被夸大且仍有待观察。这份主要由菲律宾外交部促成的临时协议，将在马尼拉下一次补给行动中受到检验。

他分析，与北京达成的共识主要将由菲律宾海警和军方部门执行；但鉴于菲国外交部和军方持续在南中国海问题上争夺决策权，并出现相互拆台的现象，军方可能不会严格履行临时协议，甚至可能运载加固马德雷山号的建筑物资挑战逾越北京红线，中菲届时预计还会出现一些摩擦。

小马可斯星期一发表国情咨文指出，马尼拉在南中国海问题上的立场“不能让步，也不能动摇”，将设法缓和争议海域的紧张局势。他指出，妥善的外交渠道和机制仍是解决争端唯一可接受的手段。

菲防长特奥多罗同日说，马尼拉可能在明年以前与加拿大、法国、新西兰等国签署部队互访协议。菲律宾和日本7月8日才签署类似协议，被视为矛头直指中国。

古尔拉姆分析，作为弱势总统的小马可斯，目前在南中国海问题上立场持续犹豫且摇摆反复，不仅无法改善国内的决策混乱，也没有能力让军方服从文官，难以期待仁爱礁局势迎来稳定期。

他指出，美国近日强调美菲共同防御条约适用于坐滩的马德雷山号，旨在南中国海加强对中国的军事威慑。但菲律宾目前看起来并不希望美国介入仁爱礁问题，在冲突面前展现出退缩性，预计美菲与中国不会陷入军事冲突，但会维持高烈度的军事威慑。