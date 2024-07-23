中国罕见取消制裁对台军售美企 称“情形发生变化”

（北京综合讯）美国卫星通讯巨头卫讯公司（Viasat），此前因参与对台军售而被中国大陆制裁。中国外交部星期一透露，已取消对该公司的制裁措施，理由是“情形发生变化”。

中国外交部发言人毛宁星期一（7月22日）在例行记者会上，被问到有消息称卫讯公司正寻求与中国有关企业开展商业合作；她回应说，中方依据《反外国制裁法》等相关法律，鉴于采取反制措施所依据的“情形发生变化”，决定取消对卫讯的反制措施。

毛宁没有解释情形发生什么变化，也没有透露解除制裁的原因。彭博社报道称，这是一次罕见的宣布。

卫讯公司去年12月曾参与美国对台价值3亿美元（4.04亿新元）的军售案。台湾国防部当时称，此案将可维持台军联合作战指挥管制（C4ISR）系统效能，有利掌握共同作战图像（COP）以提高战场觉知。

中国外交部今年1月宣布，根据《反外国制裁法》对卫讯等五家美国军工企业实施制裁。制裁措施包括冻结在中国境内的动产、不动产和其他各类财产，禁止中国境内组织、个人与其进行交易、合作等活动。

据彭博社报道，卫讯运营着几家处理与中国相关业务的子公司，包括英国卫星服务提供商国际海事卫星组织（Inmarsat）在中国的一家分公司。卫讯在2023年收购了国际海事卫星组织。

卫讯还在2019年宣布与中国卫星通信集团达成合作，为中国航空公司提供机上无线网络服务。

中国军事评论员孙绪闻星期二（23日）在“今日头条”发文称，从中国官方透露的细节中可以看出，卫讯受制裁后采取了补救措施，“弥补了对台军售带来的负面影响，甚至不排除向中方透露了设备参数的可能性。”

中国资深军事记者田柳星期二也在“今日头条”发文分析，指中国取消制裁卫讯来得非常及时，不排除会有更多美国企业跟进效仿。“中国制裁美企只是手段，不是最终目的，关键是要美企收回错误决定。”

田柳还认为，此举也可被视作中国在为中美外长会晤营造积极氛围。

美国国务卿布林肯上星期五（19日）说，他将于本周在老挝举行的亚细安外长会议上，与中国外长王毅会面。