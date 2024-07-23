Nike全新宣传片在中国惹人议论

（北京综合讯）巴黎奥运会来临之际，美国体育用品巨头耐克（Nike）发布全新宣传片，里面出现运动员舔乒乓球拍的画面，受到中国网民批评。相关话题星期二（7月23日）登上微博热搜第一。

耐克上星期五（19日）在其中文网站公布题为《胜利者不是谁都能当》的主题宣传片，全长1分半的影片，包含了田径、足球、篮球等多项运动画面。美国职业篮球联赛（NBA）巨星詹姆斯、中国头号网球选手郑钦文、法国足球明星姆巴佩、葡萄牙足球球星“帅罗”克·罗纳尔多，以及已故NBA巨星科比等均亮相其中。

不过，该影片第六秒左右出现了一名运动员伸出舌头舔乒乓球拍的画面，引起中国网民注意。

不少网民指出，乒乓球这项运动并没有舔球拍的习惯，此动作让人生理不适。还有网民不解，认为如果要展现乒乓球的魅力，为何不能像其他球类运动画面一样，专拍打乒乓球过程即可。一些网民还认为，耐克此举是故意针对中国，因为乒乓球被誉为中国“国球”。

但也有网民说，他们经常看NBA和美式足球赛超级碗的人可能知道，亲吻篮球或橄榄球是一件很正常的事，舔球拍更多是表达热爱之意。

耐克中国客服人员星期二回应多家中国媒体查询时说，会将问题记录下并反馈给相关部门进行处理。

耐克今年4月公布美国女子田径队巴黎奥运服后，也一度陷入争议。从公开的人体模型试穿图中可见，田径队服的设计更像一款开高叉的三角泳装，引起不少运动员抨击。

美国运动员科琳·奎格利说，这肯定不是为了（提升）表现而制作的。另一名运动员劳伦·弗莱希曼则说，如果这件衣服对改善表现有益，那男性也应该穿它。