叶刘淑仪：香港过去20年的民主实验已失败

（伦敦/香港综合讯）香港行政会议召集人叶刘淑仪接受英媒采访时说，香港过去20年的民主实验已失败，与中国的传统格格不入，香港必须由中共支持者来管治，而不是由民意来决定。

英国《泰晤士报》星期一（7月22日）刊载对叶刘淑仪的专访，她在访谈中直言，香港的代议政制民主时代已经结束，民主实验在香港已经失败了。

也是香港新民党主席的叶刘淑仪认为，西方的民主模式必须有竞争，必须多元化，有多样性，然而这些从来都不是中国人的概念，不是中国传统的一部分。

她说，市民不会为了共同利益投票，只会为了个人利益而投票，因此一味遵循民意是危险的。

香港《基本法》23条今年完成立法，叶刘淑仪相信，反对派将长时间不会重返香港政坛。她说，过去由直选产生的煽动者“长毛”和“癫狗”，不会再有回到议会的机会了。

绰号“长毛”和“癫狗”的两位香港前立法会议员，分别为香港前社民连主席梁国雄和前独立议员黄毓民，他们以言行激进知名，都曾是香港民主派政治人物。

叶刘淑仪说，没有一个政治模式适用于所有人，中国宪法规定中国是一党制国家，“我们从来没有被要求要支持中国共产党”，但是，共产党作为中华人民共和国的执政党，“你必须接受和支持，这是政治现实”。

另据香港大公文汇网消息，叶刘淑仪星期天（7月21日）出席香港书展一项活动时也指出，香港最大的伙伴是中国大陆，“以前是我们服务她，将来也是服务她”。

但她同时提醒，香港要留意角色调整，随着中国的经济调整，香港提供的服务也需要调整，可能不再是低端，让旅客买手袋等，而是企业要出去用新的方法融资、用新的方法与世界接触。