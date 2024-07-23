港书展闭幕参观人次与疫情前持平

一年一度的香港书展在星期二（7月23日）闭幕，七日展期内有近百万人次入场，与疫情前一年的2019年相若，但尚未达到2018年高峰的104万人次。

香港书展由香港贸易发展局主办，是亚洲最大型的书展之一，多年来一直吸引了许多香港和中国大陆民众捧场。《联合早报》星期二下午在书展现场时，场内人流虽然不少，但不似周末般拥挤，有不少人家长带孩子到场买书，“扫货”的场面并未出现。

部分书商则趁着书展最后一日推出更大折扣清货促销，希望可以尽量回本，不少书价低至六折。有书商透露，香港疫后消费市场疲弱，加上港人北上消费成风，今年的销情较往年少一至两成，相信大多数参展商也面临着同样情况。

而今年的香港书展继续出现禁书事件，贸发局以敏感及收到投诉为由，要求书商收起至少八本书，当中包括中文大学新闻系讲师区家麟的三本著作。不过，有书商认为区家麟其中一本旧作只是旅游书，坚拒下架。

香港贸发局星期二公布，书展在七日展期内，一共吸引了99万人次入场，与疫前2019年的98万人次相若，惟未能重返2018年高峰的104万人次。香港书展在2020年疫情期间曾经停办一年，2021至去年则分别有83万、85万及近百万人次入场。

香港贸发局在今年书展期间委托研究机构访问超过了820名入场人士，探讨书迷的阅读习惯及消费选择。调查发现，今年受访者于书展的平均消费金额为912港元（157新元），占其全年购买印刷书籍平均开支的74%。

调查也显示，香港书展最受读者欢迎的书籍种类，首五类分别为小説、漫画、儿童及青少年读物、旅游及文学。

在电子书方面，有65%受访者过去一个月有阅读电子书，平均阅读时数为16小时。参观人士到书展的主要目的依次为购买最新书籍、享受购书折扣优惠，以及感受国际书展的文化气息。

今年在香港书展推出新书销售的香港大专讲师樊智伟，每年都有逛书展的习惯。虽然主办当局给出了不错的入场人次数据，他的观察是，今年香港书展的人流还是比鼎盛期明显减少，“即使我是星期天前往，也不感到拥挤，从湾仔地铁站走去展馆，沿途畅通，与过往相比少了很多人”。

樊智伟接受《联合早报》访问时认为，出现这种情形，可能和参展的书商少、书种少，以及少了名家出席讲座有关。另外，香港书展少了禁书出售也是一个原因，以往这类书籍有不少大陆捧场客。

樊智伟认为，香港书展要增加人流，日后应该邀请更多两岸的大型出版社参展，以及增设场地，邀请两岸三地有份量的作家或明星主讲。另外，主办方也可以考虑加设中国非物质文化遗产摊位，让更多人认识中国传统文化和香港本土文化。