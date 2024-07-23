巴勒斯坦14派别签署《北京宣言》　同意成立临时政府治理战后加沙

巴勒斯坦两股多年关系不睦的主要政治势力哈马斯和法塔赫，星期二（7月23日）在北京与巴勒斯坦其他12个派别签署《北京宣言》，同意成立临时民族和解政府治理战后的加沙。

受访学者认为，《北京宣言》进一步证明中国在中东扮演和平调解者的能力，但哈马斯和法塔赫签署协议后仍有难以化解的分歧。反对巴勒斯坦建国的以色列，也不会坐视哈马斯成为战后治理加沙的联合政府的一员。

据中国外交部消息，巴勒斯坦14个派别高级别代表应中方邀请，从7月21日至23日齐聚北京。中国外交部长王毅星期二上午出席和解对话闭幕式，见证14个派别共同签署《北京宣言》，同意结束分裂加强巴勒斯坦民族团结。

王毅致辞时指出，巴勒斯坦各派此次齐聚北京对话达成的最核心成果，是明确巴解组织是所有巴勒斯坦人民的唯一合法代表，最突出亮点是同意围绕加沙战后治理、组建临时民族和解政府。

王毅表示，北京愿同各方加强沟通协调，为落实好《北京宣言》作出努力，为维护中东地区和平稳定发挥建设性作用。

他重申分三步走出加沙冲突：第一当务之急是停火止战和人道救援；第二是坚持加沙战后重建“巴人治巴”的基本原则；第三是未来推动巴勒斯坦成为联合国正式会员国，落实巴以“两国方案”。

中国外交部发言人毛宁在例行记者会上介绍，《北京宣言》同意成立集体性机制，全面落实宣言各项条款，为落实宣言设定时间表。

哈马斯高级官员巴德兰发声明称，《北京宣言》是实现巴勒斯坦民族团结又一个积极步骤，最重要是成立民族团结政府，来管理加沙和约旦河西岸的巴勒斯坦人事务，监督重建工作，并为选举创造条件。

巴德兰也赞扬中国为主办和解对话、促成宣言所做的重要努力。法塔赫副主席阿鲁勒对中国一贯支持巴勒斯坦事业表示感谢，但未透露是否与哈马斯或其他派别达成协议。

哈马斯和法塔赫今年4月曾在北京举行磋商，以化解双方长达17年的政治分裂。原定6月中重返北京举行的新一轮会议，则被推迟。

以哈冲突持续了九个月，内坦亚胡政府多次誓言消灭哈马斯。以色列星期一批评巴勒斯坦总统阿巴斯领导的法塔赫，与哈马斯签署战后共同治理加沙的协议。

以色列外长卡茨在社交平台X发文，点名批评阿巴斯非但没有拒绝恐怖主义，反而支持去年10月初对以色列发动袭击的哈马斯，暴露了他的真面目。他并恫言哈马斯和法塔赫战后共治加沙的情况不会发生，因为哈马斯的统治将被粉碎。

新加坡国立大学中东研究院研究员蔡胜荣博士接受《联合早报》采访时指出，《北京宣言》的签署对中国是象征性外交胜利，展现中方作为域外势力不仅有能力推动对话，还促成巴勒斯坦14个派别聚首。

但蔡胜荣认为，《北京宣言》可能是哈马斯与法塔赫目前能达到的最低程度和解，不意味着双方未来必能解决相互之间更深层次的问题，也并非双方首次承诺和解。尽管双方2017年在埃及斡旋下也曾签署和解协议，寻求建立新的团结政府，但之后在加沙边境控制权问题上持续分歧。

蔡胜荣也指出，哈马斯、巴勒斯坦伊斯兰圣战运动（PIJ）等武装组织与以色列相互拒绝承认，战后势必让巴勒斯坦联合政府面临重重障碍。他分析，中国对巴勒斯坦的金援大幅落后美欧，在中东取得更多外交信用后，外界也关注中国下来是否加码投入政治和经济资本、加大决心贯彻《北京宣言》。