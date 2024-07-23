人社部发布就业数据 专家：质的提升比量的增长更关键

中国官方公布6月份全国城镇调查失业率降至5.0%。受访专家认为，中国就业市场总体保持稳定，但结构性的就业压力持续存在，只有通过经济增长进行缓解。

据据每日经济新闻网报道，中国人力资源和社会保障部星期二（7月23日）公布的第二季度数据，上半年城镇新增就业698万人，同比增加20万人，完成全年目标任务的58%。城镇调查失业率持续低于去年同期水平，6月份降至5.0%，同比下降0.2个百分点，低于预期调控目标。

人社部还称，高校毕业生、农民工等重点群体就业总体平稳，其中6月末脱贫人口务工规模超过3000万人。

上海社科院人力资源研究中心主任汪怿，在同日举行的中共二十届三中全会精神解读沙龙上称，最新数据显示中国就业市场保持稳定，但“有活没人干”和“有人没活干”的结构性问题，是劳动力市场的当务之急。

新华社星期日发布中共二十届三中全会的《决定》，其中提到健全高质量充分就业促进机制，完善就业公共服务体系，着力解决结构性就业矛盾；优化创业促进就业政策环境，支持和规范发展新就业形态。

汪怿称，得益于高新技术产业对中国经济动能的塑造，当前国内生产总值（GDP）增长一个百分点可以带来约180万个就业岗位，“质的提升比量的增长更关键”。

中国已故前总理李克强2013年曾表示，GDP增长一个百分点能拉动150万人就业。

中国国家统计局上周公布上半年GDP同比增长5%，与全年增长目标持平。但第二季度增长4.7%，显著低于彭博社、路透社等机构此前调查预测的5%至5.3%。

上海社会科学院研究生院院长、应用经济研究所副所长李伟接受《联合早报》采访时分析，结构性就业问题有其刚性，需要把量的问题与结构性矛盾结合起来进行应对。如果经济总量有增长，结构性的问题就会得到缓解。

李伟认为，以新能源汽车、锂电池、光伏产品为代表的“新三样”为中国经济增长提供了新动能。尽管美国共和党总统候选人特朗普的选情与欧盟委员会主席冯德莱恩连任对中国外贸提出了新挑战，但市场的需求仍在不断扩张。

李伟强调，即使地缘政治层面存在一些影响和干扰，仍会被市场的力量化解掉，最终回归到市场力量主导的机制。