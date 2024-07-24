iPhone16手机壳在深圳提前面市 但需求低迷订单骤减

今年新款苹果智能手机iPhone 16未发布，相关手机壳已抢先上架，但低迷预售订单量或促使厂家减产，市面上手机配件选择可能比往年少。

目前距离苹果秋季新手机发布会还有一个多月，但在全球最大手机壳集散地之一的深圳华强北，不少商家的货架上已出现iPhone 16系列手机的手机壳。

苹果一般对未发布的新产品实施严格的保密措施，但由于其供应链遍布多地，保密工作要做到滴水不漏存在挑战。在竞争激烈的营商环境下，华强北一些商贩会利用各种渠道获取新机的设计图纸，提前制作模具，生产新款手机壳，以抢占市场先机。

记者近日走访华强北时发现，有数十家苹果手机配件商家已经开始销售iPhone 16系列四款机型的手机壳和屏幕保护膜。与前代iPhone不同，这些堪称是iPhone 16的手机壳在右侧边框新增了一个按钮，与坊间流传有关新型号将增设独立拍照键的传闻相符。

至于这些商家是如何拿到设计图，他们均反映自己与苹果有“合作关系”，或从同行那里得到的信息，且这种“抢先”的运营模式已经进行了十几年。《联合早报》无法证实这些消息来源和设计的准确性。

华强北售卖的iPhone 16手机壳右侧边框新增了一个按钮，与坊间流传有关新型号将增设独立拍照键的传闻相符。（林煇智摄）

不少商家反映，今年iPhone 16手机壳的预售订单量，相比往年同期明显减少。在华强北从事苹果手机壳批发12年的绘美科技主要业务是外贸，产品一般出口到欧美地区。负责人陈福莲接受《联合早报》采访时说，公司今年接获的订单量相比去年下降了30%到40%。

她说：“从iPhone 15开始，我们已经感觉到订单越来越少，今年估计会降得更厉害。目前国外的经济形势不佳，很多国家的渠道商（批发商）在订货时都非常谨慎。我们也不敢生产太多，以免库存积压。”

由于需求不稳定，厂商在生产手机壳的种类上变得更少。一名从事手机壳制造15年的恒生通信负责人张任琪受访时指出，公司目前每款iPhone 16机型只开设一个模具。

她说：“开一个模具的成本比较高，视材质和工艺而定，有的需要几千甚至上万元。以前行情好的时候，大家会比较大胆地做不同的设计来应对需求，但现在订单减少了，很多厂家变得更加谨慎。现在最多只推出一两款设计，颜色上有些变化，但基本设计相同。”

深圳华强北是全球最大的手机壳集散地之一，聚集成千上万的商家批发手机壳。（林煇智摄）

科技咨询公司国际数据公司（IDC）高级研究员黄子兴受访时指出，当前全球经济的不确定性和高利率环境使消费者在大额消费上变得更加审慎，导致智能手机的换机周期延长，进而减少了对新手机壳的需求。

研究机构TechInsights调查显示，2023年全球智能手机换机周期达到历史最长的51个月，意味着消费者平均每四年多才更换一次手机。

黄子兴说，零售商可直接感受到整体市场消费需求下降。他说：“在这种情况下，他们通常会选择先采购少量手机壳，以观察市场反应，避免大采购导致库存过多而不得不进行大幅度折扣销售的风险。”

iPhone的营收占苹果总收入的一半以上，是公司的主要收入来源。根据苹果公司今年5月发布的第二季度财报，iPhone今年首三个月的营收为459.6亿美元（618.5亿新元），同比下降10.5%。这是苹果自2020年中旬疫情导致供应链中断以来的最大跌幅。

根据市场研究公司Counterpoint的数据，2024年第一季度，iPhone在中国出货量下降19%，创下2020年以来的最差表现，市场份额也从去年同期的19.7%降至15.7%。

iPhone 16欲以AI设备与服务重振市场需求

面对多方压力，苹果在今年6月宣布将人工智能（AI）整合到其设备和服务中，并与美国OpenAI合作，利用ChatGPT技术增强智能语音和操作系统功能，在AI竞赛中追赶甚至超越对手。

有分析认为，此举将推动消费者升级设备，引发新一轮的换机“超级周期”。

黄子兴认为，AI技术将成为今年iPhone 16系列的一大亮点，新功能对忠实的苹果用户具有很大的吸引力，并可能促使他们升级手机。然而，普通消费者对AI功能的认识及其价值尚不深入，这对苹果来说仍是一大挑战。

根据IDC发布的《全球季度手机追踪报告》，2024年智能手机市场预计增长主要由安卓推动，其增长率约4.8%；iOS增长率仅0.7%。

IDC全球追踪团队研究总监波帕尔指出，iOS增长放缓可归咎于去年的强劲表现，以及中国市场日益激烈的竞争环境。

但她说，如果苹果在AI战略上采取强有力的措施，清楚展示应用场景，这将有望在中国市场重新激发需求。

黄子兴认为，苹果在消费者教育方面表现出色，有助于AI功能的推广。但考虑到ChatGPT在中国无法使用，且苹果尚未宣布与中国AI伙伴合作，为即将发布的下一代iPhone增加了不确定性。

在中国市场，苹果能否通过AI技术与中国国产手机竞争，并克服市场需求下降的挑战，将成为投资者和外界高度关注的焦点。