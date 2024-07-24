陷药检风波 中国泳队奥运前人均21次兴奋剂检测

（巴黎综合讯）世界游泳联合会的最新数据显示，陷入兴奋剂检测风波的中国游泳队，今年以来人均接受兴奋剂检测次数最多，达到了21次。

巴黎奥运会开赛在即，世界泳联星期二（7月23日）在官网发布新闻公报，称在赛前开展了有史以来最全面、最严格的兴奋剂检测工作。公报特别提到，中国游泳运动员人均接受的检测次数最多。

中国游泳队的31名巴黎奥运参赛选手中，每人至少接受了世界泳联10次兴奋剂检测，人均被检测次数达到13次；加上其他反兴奋剂组织的检测，中国游泳队今年以来平均每人被检测21次。同期美国游泳选手的人均检测次数为六次，澳大利亚队则为人均四次。

世界泳联主席侯赛因·阿尔-姆萨拉姆说：“我们的首要任务是让运动员在干净、公平的比赛中竞争。”

《纽约时报》今年4月披露，23名中国游泳运动员在上届东京奥运会前药检呈阳性，但仍获准参加奥运会，并赢得了三枚金牌。

中国称检测阳性是由于选手居住酒店里的食品污染造成。世界反兴奋剂机构（WADA）调查后，采纳了这一结果，并指相关报道具有“误导性和潜在诽谤性”。

涉事的23名中国选手中有11人将参加巴黎奥运会。

中国资深体育记者贺晓龙星期三（24日）在微博发文称，中国队被如此高密度检测，正是证明自己的好机会，可以扭转外界对中国23名选手阳性却免于处罚的质疑。

但国际上部分专业人士仍持怀疑态度。据美国有线电视新闻网（CNN）星期二报道，体育权利组织“全球运动员”（Global Athlete）秘书长罗布·科勒说，如果11名中国选手中的任何人获得奖牌，将会有游泳运动员公开抗议。