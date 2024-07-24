富士康斥资10亿人民币河南建新事业总部 推进电动车等产业落地

（台北／郑州综合讯）全球最大电子产品代工企业富士康，将在中国河南省省会郑州斥资10亿元（人民币，1.8亿新元）建设新事业总部大楼，加速推动电动车、储能电池、机器人等新兴产业落地。

鸿海科技集团星期三（7月24日）在其网站宣布，子公司富士康在郑州市与河南省政府签署合作协议，鸿海董事长刘扬伟和河南省长王凯代表双方签署。

根据协议，河南省政府支持富士康在郑州建设新事业总部，富士康将加快推动电动车整车、储能电池、数位健康和机器人产业在河南落地。

该项目一期选址郑东新区，建筑面积约700公亩，主要建设总部管理、研发和工程、战略产业发展、战略产业金融、产业研究院和关键人才、营销、供应链管理等七大中心。

鸿海指出，此次战略合作将为集团3+3战略产业在大陆布局提供产业资源、技术力等支持。3+3战略产业指的是电动车、数字健康、机器人三大新兴产业，以及人工智能、半导体、新世代移动通讯三项新技术领域。

鸿海透露，富士康将在郑州航空港经济综合实验区重点布局电动车试制中心、固态电池等项目。

自富士康郑州工厂2010年建成以来，河南与郑州乃至河南的外贸息息相关。据大河网1月份报道，自建厂以来，郑州富士康工厂累计进出口额约占河南省进出口总额的60%，占郑州市比重达80%。