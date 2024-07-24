高盛经济学家：特朗普或已在影响中国经济议程

（香港彭博电）美国投行高盛认为，美国共和党总统候选人特朗普可能已经在影响中国的经济议程。

高盛首席亚太经济学家迪安竹（Andrew Tilton）星期二（7月23日）接受彭博社采访时说，中国对推出大规模财政刺激或需求侧刺激措施持谨慎态度，可能是要等到真正派上用场之时，以抵挡特朗普如果当选美国总统对中国造成的冲击。“先保存火力，2025年可能有更多用武之地。”

在民调中一直领先的特朗普，曾表示如果自己11月赢得选举，将对中国商品征收60%关税。高盛认为，这将威胁到中国的出口和制造业，可能会使中国的实际经济增长率减少约2个百分点。

鉴于企业和家庭支出意愿低迷，越来越多的经济学家呼吁中国政府扩大预算赤字，并发行更多主权债提振经济。

但决策层在财政刺激上目前可能会选择谨慎，因为未来需要抵挡关税冲击时，这些工具的效果可能会下降。今年上半年，中国政府总体支出比2023年同期下降了近3%。

中国已开始动用部分政策杠杆来提振经济增长。中国央行本周意外下调七天期逆回购操作利率10个基点，以鼓励贷款活动。

迪安竹说，高盛预计第四季度还会有类似幅度的降息动作，因为中国“未来几个月宏观政策可能会稍微宽松一些”，以实现今年约5%的增长目标。

迪安竹认为，中国对人民币小幅贬值的容忍度略有提高，“可能是预期特朗普当选总统会带来更高的风险，也可能只是对美国保持高利率如此之久感到惊讶。”

他表示，特朗普若上台，可能会加大财政支持使美元走强，这意味着整个亚洲的货币将继续面临压力。