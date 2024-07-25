甘肃兰州出现大范围刺激性异味 官方：高炉煤气外排所致

中国甘肃省会兰州市在星期四（7月25日）凌晨出现大范围刺激性气味，官方称是一家钢铁公司高炉煤气外排所致，正进一步调查会否有健康影响。

据央视新闻报道，星期四凌晨1时起，多名兰州市民反映当地多区域出现来源不明且较大范围的刺激性气味。在中国社交平台上，不少兰州网民纷纷表示，异味气体造成自己头晕或心跳加速等症状。

有当地民众向《联合早报》表示，星期四早上出门闻到很臭的怪味，“像臭鸡蛋的气味，家人也都闻到了。”

兰州市生态环境局在星期四午间发布通报称，初步确定空气异味的原因为榆中钢铁公司1770立方米高炉点火启炉，产生的高炉煤气外排所致；目前城市空气异味已消除。

官方表示将督促涉事企业全面排查消除风险隐患，启动相关法定程序查处。

针对外界关注异味气体有没有毒性成分，兰州市生态环境局副局长牛炜接受央视新闻采访时说，这需要监测数据和最后的成分分析。“现在还不好下这个结论，成分分析目前正在开展。”

报道称，此次点火启炉的高炉高108米，从3月31日起开始改造，7月24日晚上9时16分点火启炉恢复生产。

报道还称，高炉点火启炉时，需要使用引燃物方便点火。一般钢铁企业使用的引燃物多为废旧枕木，而枕木为增加防腐性能，在加工之初需要用煤焦油等油类浸泡。高炉内部温度可达1500摄氏度以上，被煤焦油等油类浸过的枕木燃烧后会产生二氧化硫、氮氧化物等复合成分，这些复合气体也是兰州市民星期四凌晨闻到的空气中异味的来源。

南洋理工大学土木与环境工程学院助理教授费璕瑺接受《联合早报》采访时指出，一般高炉煤气的外排有相关规定，应该不能在未处理情况下排出。“环境危害分为很多种类和级别，造成异味和不适感是一种危害，但是不能直接从异味推导得出其他健康伤害的种类和程度。”