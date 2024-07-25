美国制裁帮助朝鲜的中国网络 涵盖六人五家公司

（华盛顿 / 北京综合讯）美国对中国一个由六名人员和五家公司组成的网络实施制裁，并指它支持朝鲜的弹道导弹和太空计划。

美国财政部星期三（7月24日）在官网通报，朝鲜的弹道导弹和太空计划依赖国外采购的材料和零部件，并称朝鲜为此利用广泛的海外采购代理网络，包括朝鲜外交使团或贸易办事处的官员，以及第三国国民。

朝鲜也利用外资公司购买物品以支持其弹道导弹和武器生产。通报指出，这些公司对物品进行整合和重新包装后运往朝鲜。

根据美国财政部，这个所谓的“施乾培（Shi Qianpei）网络”参与帮助朝鲜的弹道导弹和太空计划采购物品，公然违反多项联合国安理会决议。

施乾培是中国公民，他是朝鲜第二自然科学院驻北京代表崔哲民（Choe Chol Min）的主要协调者，帮助购买已知用于生产朝鲜导弹的金属板等物品。

除了施乾培，在这个网络的另五人分别是杜佳鑫、王东亮、陈天新、施安辉，以及韩德建。施安辉和陈天新是施乾培的家人，杜佳鑫和王东亮是施乾培的员工，而韩德建是一家金属合金板材的供应商，韩德建向施乾培提供金属材料。

美国财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长尼尔森说，朝鲜继续发展弹道导弹技术“对地区和国际社会来说既不负责任，又破坏稳定”。他补充说：“美国仍然致力于使用我们的工具来执行这些国际制裁，包括瓦解为这些技术提供关键援助的非法采购网络，并追究那些试图促成这些活动的人的责任。”

中国外交部发言人毛宁星期四（7月25日）在例行记者会上回击说，滥施制裁解决不了朝鲜半岛问题，同时反对非法单边制裁。