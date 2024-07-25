中国上半年省部级干部41人被立案

（北京／广州综合讯）中国官方星期四（7月25日）通报的反腐成绩显示，今年上半年全国纪检监察机关立案40万5000件，其中省部级干部有41人。

中共中央纪委国家监委网站发布的数据也显示，上半年中纪委立案的高级官员中，厅局级干部有2127人。

今年1月至6月，中国纪检监察机关共接收信访举报175万4000件次，处分了33万2000人，其中省部级干部有25人，厅局级干部有1806人。

中纪委今年立案的41名省部级干部中，原正部级官员有五人，其中四人曾经长期担任省部级单位“一把手”。

据财新网报道，截至目前，中央纪委国家监委官网已公布了36名中管干部被查的消息，包括福建人大常委会原副主任苏增添、西藏自治区原副主席王勇、新疆自治区原副主席窦万贵等人。

中管干部是指在中共中央组织部备案的干部，其任免权在中共中央，一般为副部级以上官员。自2014年至2023年的10年间，中国落马的中管干部人数依序为38人、34人、22人、18人、23人、20人、18人、25人、32人、45人。

去年是近10年来落马中管干部最多的一年，不过，今年仅上半年就有36名中管干部落马，全年反腐数据很可能会刷新纪录。

中共强调要从严治党，继续深入推进反腐。中共二十届三中全会上星期通过的《决定》提出，要深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，完善一体推进不敢腐、不能腐、不想腐工作机制，着力铲除腐败滋生的土壤和条件。